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В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки - РИА Новости, 20.09.2024
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06:45 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kitay-1973749735.html
В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки
В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки - РИА Новости, 20.09.2024
В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки
С начала 2024 года органы общественной безопасности в Китае привлекли к ответственности более 31 тысячи человек за распространение ложной информации в сети,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:45
2024-09-20T06:45
китай
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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. С начала 2024 года органы общественной безопасности в Китае привлекли к ответственности более 31 тысячи человек за распространение ложной информации в сети, сообщает министерство общественной безопасности. В ведомстве отметили, что с 2024 года органы общественной безопасности рассмотрели более 27 тысяч случаев, связанных с распространением ложной информации в сети, более 31 тысячи человек были привлечены к ответственности по результатам проверки в соответствии с законом. Кроме того, с начала года было закрыто более 199 тысяч незаконных учетных записей, а также удалено более 1,5 миллиона недостоверных материалов в сети. Как подчеркнули в министерстве, органы общественной безопасности продолжат строго наказывать незаконную и преступную деятельность, связанную с распространением ложной информации в сети.
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китай
Китай
В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки

В КНР за фейки в Сети привлекли к ответственности более 31 тысяч человек

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на улице в Пекине . Архивное фото
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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. С начала 2024 года органы общественной безопасности в Китае привлекли к ответственности более 31 тысячи человек за распространение ложной информации в сети, сообщает министерство общественной безопасности.
В ведомстве отметили, что с 2024 года органы общественной безопасности рассмотрели более 27 тысяч случаев, связанных с распространением ложной информации в сети, более 31 тысячи человек были привлечены к ответственности по результатам проверки в соответствии с законом. Кроме того, с начала года было закрыто более 199 тысяч незаконных учетных записей, а также удалено более 1,5 миллиона недостоверных материалов в сети.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Китай призвал США прекратить распространять дезинформацию
17 июня, 11:26
Как подчеркнули в министерстве, органы общественной безопасности продолжат строго наказывать незаконную и преступную деятельность, связанную с распространением ложной информации в сети.
 
Китай
 
 
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