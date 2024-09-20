https://ria.ru/20240920/kitay-1973749735.html

В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки

В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки - РИА Новости, 20.09.2024

В Китае привлекли к ответственности более 31 тысяч человек за фейки

С начала 2024 года органы общественной безопасности в Китае привлекли к ответственности более 31 тысячи человек за распространение ложной информации в сети,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:45

2024-09-20T06:45

2024-09-20T06:45

китай

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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. С начала 2024 года органы общественной безопасности в Китае привлекли к ответственности более 31 тысячи человек за распространение ложной информации в сети, сообщает министерство общественной безопасности. В ведомстве отметили, что с 2024 года органы общественной безопасности рассмотрели более 27 тысяч случаев, связанных с распространением ложной информации в сети, более 31 тысячи человек были привлечены к ответственности по результатам проверки в соответствии с законом. Кроме того, с начала года было закрыто более 199 тысяч незаконных учетных записей, а также удалено более 1,5 миллиона недостоверных материалов в сети. Как подчеркнули в министерстве, органы общественной безопасности продолжат строго наказывать незаконную и преступную деятельность, связанную с распространением ложной информации в сети.

https://ria.ru/20240617/kitay-1953363969.html

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