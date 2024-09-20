https://ria.ru/20240920/kirov-1973927958.html

"Ворота русского севера" открыли в Кирове

"Ворота русского севера" открыли в Кирове - РИА Новости, 20.09.2024

"Ворота русского севера" открыли в Кирове

Новый арт-объект "Ворота Русского Севера" открыли в Кирове в рамках празднования 650-летия столицы вятского края, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:15

2024-09-20T21:15

2024-09-20T21:15

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Новый арт-объект "Ворота Русского Севера" открыли в Кирове в рамках празднования 650-летия столицы вятского края, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ворота Русского Севера" расположены на Спасской площади, которая в юбилейном году была полностью реконструирована и благоустроена в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Ворота станут одним из объектов нового туристического маршрута по Кирову. "Киров - город с великой историей, культурой, замечательным настоящим и великим будущим. Я на презентации Кировской области на выставке "Россия" в декабре прошлого года сказал, что Кировская область, Киров - ворота русского севера, потому что здесь начинаются дороги к северным регионам, в Коми и в Архангельск, навстречу Ледовитому океану. И это ближний русский север, хранящий свои традиции, русский характер, гостеприимство", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Он отметил, что Кировская область граничит с девятью другими регионами, а "Ворота русского севера" - это символ открытости и доброты к окружающим. "Я надеюсь, что к нам будут приезжать туристы, будут радоваться вместе с нами тем преобразованием, которое у нас происходит, радоваться нашему красивому городу, нашему красивому региону и вместе с нами мечтать и воплощать эти мечты на практике", - добавил Соколов. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил важность развития инфраструктуры внутреннего туризма. "Уверен, что новый маршрут по живописным историческим местам Кирова будет интересен гостям из регионов России и других стран. Он откроет двери к достопримечательностям одного их самых красивых северных городов Приволжья. Наши конкурентные преимущества, в том числе и преимущества Кировской области, — множество точек притяжения: уникальные природные ресурсы, объекты культурного, исторического, архитектурного наследия. Развитие туризма для региональных органов власти должно быть одним из приоритетных направлений, и Кировская область движется в правильном направлении", - приводятся в сообщении слова Комарова. Приволжский полпред и губернатор Кировской области прошлись по исторической части города, по старинной улице Спасской, где к 650-летию Кирова были реконструированы и отремонтированы объекты культуры - Кировский областной краеведческий музей, Приказная изба, Театр на Спасской. Улица Спасская в юбилейный для региона год по выходным становится полностью пешеходной, здесь проходит большой фестиваль "Город добрых соседей" с участием почти 20 регионов России.

https://ria.ru/20240910/vychet-1971875711.html

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кировская область, киров, россия, александр соколов