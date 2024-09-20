https://ria.ru/20240920/kiev-1973815843.html

ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы

ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы - РИА Новости, 20.09.2024

ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы

Находящаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:30

2024-09-20T13:30

2024-09-20T13:33

экономика

киев

россия

евросоюз

g7

еврокомиссия

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Находящаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов.Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов."Продолжающиеся атаки России означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро как часть обязательств G7. Это еще один важный вклад ЕС в восстановление Украины", - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X.Ранее в Еврокомиссии РИА Новости заявляли, что ЕК готовит предложение по кредиту Украине в рамках согласованного ранее странами G7 кредита на 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских активов, и что ЕС и страны G7 твердо намерены предоставить Украине такой кредит до конца года.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973784285.html

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экономика, киев, россия, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, украина, цены на нефть