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ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы
ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы - РИА Новости, 20.09.2024
ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы
Находящаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:30
2024-09-20T13:30
2024-09-20T13:33
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Находящаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов.Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов."Продолжающиеся атаки России означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро как часть обязательств G7. Это еще один важный вклад ЕС в восстановление Украины", - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X.Ранее в Еврокомиссии РИА Новости заявляли, что ЕК готовит предложение по кредиту Украине в рамках согласованного ранее странами G7 кредита на 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских активов, и что ЕС и страны G7 твердо намерены предоставить Украине такой кредит до конца года.
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Экономика, Киев, Россия, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Цены на нефть
ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы
Фон дер Ляйен: ЕС выделит Киеву кредит на 35 миллиардов евро под активы РФ