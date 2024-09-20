https://ria.ru/20240920/khezbolla-1973891387.html
"Хезболла" заявила об обстреле израильских штабов
"Хезболла" заявила об обстреле израильских штабов - РИА Новости, 20.09.2024
"Хезболла" заявила об обстреле израильских штабов
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами три израильских штаба, включая штаб разведки, ответственный за убийства. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:26
2024-09-20T17:26
2024-09-20T17:58
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хезболла
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КАИР, 20 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами три израильских штаба, включая штаб разведки, ответственный за убийства."В ответ на обстрелы израильским противников деревень на юге и убежищ бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) в пятницу обстреляли ракетами "Катюша" главный штаб разведки на севере (Израиля – ред.), ответственный за убийства", - говорится в заявлении движения."Хезболлах" также сообщило, что обстреляло ракетами еще два штаба на севере Израиля.Ранее очевидцы заявили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута.
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, бейрут, ливан, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Бейрут, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
"Хезболла" заявила об обстреле израильских штабов
"Хезболла": удары нанесены по трем израильским штабам, включая штаб разведки
КАИР, 20 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами три израильских штаба, включая штаб разведки, ответственный за убийства.
"В ответ на обстрелы израильским противников деревень на юге и убежищ бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) в пятницу обстреляли ракетами "Катюша" главный штаб разведки на севере (Израиля – ред.), ответственный за убийства", - говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" также сообщило, что обстреляло ракетами еще два штаба на севере Израиля.
Ранее очевидцы заявили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута.