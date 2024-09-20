https://ria.ru/20240920/khezbolla-1973844387.html

"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник

"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2024

"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из реактивных установок залпового огня по позициям армии Израиля близ оккупированных Голанских высот,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:25

2024-09-20T15:25

2024-09-20T15:25

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ливан

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из реактивных установок залпового огня по позициям армии Израиля близ оккупированных Голанских высот, рассказал в пятницу ливанский полевой источник. "Ливанское исламское сопротивление открыло огонь из РСЗО по позициям армии Израиля на востоке оккупированных Голанских высот близ южных ливанских границ", - сказал источник. По словам собеседника агентства, были также задействованы беспилотники-"камикадзе". После залпов из израильских поселений на границе были слышны сирены воздушной тревоги, рассказал он. "В районе ливанского поселения Марун ар-Рас была видна работа израильских ПВО, которые сбили в воздухе несколько ракет, выпущенных с территории Ливана", - добавил источник. Ранее пресс-служба "Хезболлах" заявила, что бойцы сопротивления атаковали место скопления израильских военных на опорном пункте Митула, подтверждено несколько прямых попаданий. Израильская авиация и артиллерия с утра пятницы продолжила наносить удары по поселениям на юге Ливана, под ударом оказались более десяти населённых пунктов. По данным Ливанского национального агентства NNA, в ночь на пятницу израильская авиация нанесла не менее 50 ударов по территории Ливана. В четверг вечером движение "Хезболлах" и израильская армия начали обмениваться интенсивными ударами, шиитское движение завило о 17 успешных боевых операций, армия Израиля отчиталась о более 70 ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана.

https://ria.ru/20240729/livan-1962585800.html

https://ria.ru/20240919/khezbolla-1973734066.html

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году