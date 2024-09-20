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"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2024
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15:25 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/khezbolla-1973844387.html
"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник
"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2024
"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из реактивных установок залпового огня по позициям армии Израиля близ оккупированных Голанских высот,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:25
2024-09-20T15:25
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из реактивных установок залпового огня по позициям армии Израиля близ оккупированных Голанских высот, рассказал в пятницу ливанский полевой источник. "Ливанское исламское сопротивление открыло огонь из РСЗО по позициям армии Израиля на востоке оккупированных Голанских высот близ южных ливанских границ", - сказал источник. По словам собеседника агентства, были также задействованы беспилотники-"камикадзе". После залпов из израильских поселений на границе были слышны сирены воздушной тревоги, рассказал он. "В районе ливанского поселения Марун ар-Рас была видна работа израильских ПВО, которые сбили в воздухе несколько ракет, выпущенных с территории Ливана", - добавил источник. Ранее пресс-служба "Хезболлах" заявила, что бойцы сопротивления атаковали место скопления израильских военных на опорном пункте Митула, подтверждено несколько прямых попаданий. Израильская авиация и артиллерия с утра пятницы продолжила наносить удары по поселениям на юге Ливана, под ударом оказались более десяти населённых пунктов. По данным Ливанского национального агентства NNA, в ночь на пятницу израильская авиация нанесла не менее 50 ударов по территории Ливана. В четверг вечером движение "Хезболлах" и израильская армия начали обмениваться интенсивными ударами, шиитское движение завило о 17 успешных боевых операций, армия Израиля отчиталась о более 70 ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20240729/livan-1962585800.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля, сообщил источник

"Хезболла" открыла огонь по позициям армии Израиля близ Голанских высот

© AP Photo / Leo CorreaИзраильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана
Израильская система ПВО Железный купол перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли огонь из реактивных установок залпового огня по позициям армии Израиля близ оккупированных Голанских высот, рассказал в пятницу ливанский полевой источник.
"Ливанское исламское сопротивление открыло огонь из РСЗО по позициям армии Израиля на востоке оккупированных Голанских высот близ южных ливанских границ", - сказал источник.
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По словам собеседника агентства, были также задействованы беспилотники-"камикадзе". После залпов из израильских поселений на границе были слышны сирены воздушной тревоги, рассказал он.
"В районе ливанского поселения Марун ар-Рас была видна работа израильских ПВО, которые сбили в воздухе несколько ракет, выпущенных с территории Ливана", - добавил источник.
Ранее пресс-служба "Хезболлах" заявила, что бойцы сопротивления атаковали место скопления израильских военных на опорном пункте Митула, подтверждено несколько прямых попаданий.
Израильская авиация и артиллерия с утра пятницы продолжила наносить удары по поселениям на юге Ливана, под ударом оказались более десяти населённых пунктов. По данным Ливанского национального агентства NNA, в ночь на пятницу израильская авиация нанесла не менее 50 ударов по территории Ливана.
В четверг вечером движение "Хезболлах" и израильская армия начали обмениваться интенсивными ударами, шиитское движение завило о 17 успешных боевых операций, армия Израиля отчиталась о более 70 ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана.
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"Хезболла" атаковала 17 позиций ЦАХАЛ на границе с Ливаном
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В миреИзраильЛиванГоланские высотыХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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