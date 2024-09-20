https://ria.ru/20240920/kharkov-1973934340.html

Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харькове - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харькове

Сильные взрывы раздались в пятницу в Харькове, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:50

2024-09-20T22:50

2024-09-20T22:50

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сильные взрывы раздались в пятницу в Харькове, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о сильных взрывах в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.45 мск звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

https://ria.ru/20240920/himars-1973933661.html

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