https://ria.ru/20240920/kharkov-1973934340.html
Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харькове - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харькове
Сильные взрывы раздались в пятницу в Харькове, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:50
2024-09-20T22:50
2024-09-20T22:50
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сильные взрывы раздались в пятницу в Харькове, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о сильных взрывах в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.45 мск звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
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в мире, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков
Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харькове
"Страна.ua": в Харькове раздались сильные взрывы на фоне воздушной тревоги