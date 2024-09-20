https://ria.ru/20240920/kazakhstan-1973855864.html

СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами

СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами

МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье со ссылкой на заявление... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:34

2024-09-20T15:34

2024-09-20T15:40

мвд казахстана

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье со ссылкой на заявление председателя комитета миграционной службы ведомства Аслана Аталыкова."Глава комитета миграционной полиции МВД республики Аслан Аталыков раскрыл подробности: регистрировать будут не только туристов, но и тех иностранцев, которые собираются пребывать в республике свыше 30 дней", — уточняет издание.Отмечается, что готовятся поправки по ужесточению административной ответственности за фиктивную регистрацию.Издание отмечает, что также планируется внедрить новый институт депортации злостных нарушителей миграционного законодательства.

https://ria.ru/20240913/kazakhstan-1972438425.html

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мвд казахстана