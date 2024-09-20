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СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами - РИА Новости, 20.09.2024
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15:34 20.09.2024 (обновлено: 15:40 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kazakhstan-1973855864.html
СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами
СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами
МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье со ссылкой на заявление... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:34
2024-09-20T15:40
мвд казахстана
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье со ссылкой на заявление председателя комитета миграционной службы ведомства Аслана Аталыкова."Глава комитета миграционной полиции МВД республики Аслан Аталыков раскрыл подробности: регистрировать будут не только туристов, но и тех иностранцев, которые собираются пребывать в республике свыше 30 дней", — уточняет издание.Отмечается, что готовятся поправки по ужесточению административной ответственности за фиктивную регистрацию.Издание отмечает, что также планируется внедрить новый институт депортации злостных нарушителей миграционного законодательства.
https://ria.ru/20240913/kazakhstan-1972438425.html
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мвд казахстана
МВД Казахстана
СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами

В МВД Казахстана рассказали об ужесточении миграционного контроля

© Pixabay / Andy_BayВид на Астану
Вид на Астану - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Pixabay / Andy_Bay
Вид на Астану. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье со ссылкой на заявление председателя комитета миграционной службы ведомства Аслана Аталыкова.
"Глава комитета миграционной полиции МВД республики Аслан Аталыков раскрыл подробности: регистрировать будут не только туристов, но и тех иностранцев, которые собираются пребывать в республике свыше 30 дней", — уточняет издание.
Отмечается, что готовятся поправки по ужесточению административной ответственности за фиктивную регистрацию.
Издание отмечает, что также планируется внедрить новый институт депортации злостных нарушителей миграционного законодательства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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13 сентября, 09:41
 
МВД Казахстана
 
 
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