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СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами
СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами
МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье со ссылкой на заявление... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:34
2024-09-20T15:34
2024-09-20T15:40
мвд казахстана
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье со ссылкой на заявление председателя комитета миграционной службы ведомства Аслана Аталыкова."Глава комитета миграционной полиции МВД республики Аслан Аталыков раскрыл подробности: регистрировать будут не только туристов, но и тех иностранцев, которые собираются пребывать в республике свыше 30 дней", — уточняет издание.Отмечается, что готовятся поправки по ужесточению административной ответственности за фиктивную регистрацию.Издание отмечает, что также планируется внедрить новый институт депортации злостных нарушителей миграционного законодательства.
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мвд казахстана
СМИ: Казахстан ужесточит контроль за иностранцами
В МВД Казахстана рассказали об ужесточении миграционного контроля
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, пишет Sputnik. Ближнее Зарубежье
со ссылкой на заявление председателя комитета миграционной службы ведомства Аслана Аталыкова.
"Глава комитета миграционной полиции МВД республики Аслан Аталыков раскрыл подробности: регистрировать будут не только туристов, но и тех иностранцев, которые собираются пребывать в республике свыше 30 дней", — уточняет издание.
Отмечается, что готовятся поправки по ужесточению административной ответственности за фиктивную регистрацию.
Издание отмечает, что также планируется внедрить новый институт депортации злостных нарушителей миграционного законодательства.