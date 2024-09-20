https://ria.ru/20240920/kamen-1973815484.html

В Арзамасе из мочевого пузыря пациента удалили "царь-камень"

В Арзамасе из мочевого пузыря пациента удалили "царь-камень" - РИА Новости, 20.09.2024

В Арзамасе из мочевого пузыря пациента удалили "царь-камень"

Камень размером 11 на 6 сантиметров удалили из мочевого пузыря пациента в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:28

2024-09-20T13:28

2024-09-20T13:28

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Камень размером 11 на 6 сантиметров удалили из мочевого пузыря пациента в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе, сообщил хирург-уролог Михаил Телешов в своем Telegram-канале. К врачам обратился пациент, более 20 лет прикованный к постели после травмы позвоночника. По результатам УЗИ у него был диагностирован двусторонний гидронефроз четвёртой степени (длительное расширение почек). "Мы провели дополнительное обследование и обнаружили камень в мочевом пузыре размером 11 на 6 сантиметров. Камень образовался из-за неправильной работы мочевого пузыря, который не до конца опорожнялся. Из-за большого размера камень сдавил устья мочеточников, что препятствовало оттоку мочи и привело к гидронефрозу", - написал уролог. Операция по удалению из мочевого пузыря камня, которому врачи дали название "царь-камень", была проведена 19 сентября. "Сейчас пациент чувствует себя хорошо", - сообщил Телешов. Хирург разместил фото необычной находки и видео, на котором снята реакция врачей, не сумевших сдержать удивленные возгласы при извлечении камня из тела пациента.

https://ria.ru/20240824/nejrohirurgi-1968211876.html

https://ria.ru/20240322/serdtse-1934855646.html

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арзамас, россия, здоровье - общество