https://ria.ru/20240920/kamen-1973815484.html
В Арзамасе из мочевого пузыря пациента удалили "царь-камень"
В Арзамасе из мочевого пузыря пациента удалили "царь-камень" - РИА Новости, 20.09.2024
В Арзамасе из мочевого пузыря пациента удалили "царь-камень"
Камень размером 11 на 6 сантиметров удалили из мочевого пузыря пациента в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе, сообщил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:28
2024-09-20T13:28
2024-09-20T13:28
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Камень размером 11 на 6 сантиметров удалили из мочевого пузыря пациента в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе, сообщил хирург-уролог Михаил Телешов в своем Telegram-канале. К врачам обратился пациент, более 20 лет прикованный к постели после травмы позвоночника. По результатам УЗИ у него был диагностирован двусторонний гидронефроз четвёртой степени (длительное расширение почек). "Мы провели дополнительное обследование и обнаружили камень в мочевом пузыре размером 11 на 6 сантиметров. Камень образовался из-за неправильной работы мочевого пузыря, который не до конца опорожнялся. Из-за большого размера камень сдавил устья мочеточников, что препятствовало оттоку мочи и привело к гидронефрозу", - написал уролог. Операция по удалению из мочевого пузыря камня, которому врачи дали название "царь-камень", была проведена 19 сентября. "Сейчас пациент чувствует себя хорошо", - сообщил Телешов. Хирург разместил фото необычной находки и видео, на котором снята реакция врачей, не сумевших сдержать удивленные возгласы при извлечении камня из тела пациента.
https://ria.ru/20240824/nejrohirurgi-1968211876.html
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арзамас, россия, здоровье - общество
Арзамас, Россия, Здоровье - Общество
В Арзамасе из мочевого пузыря пациента удалили "царь-камень"
В Арзамасе хирурги удалили у пациента камень размером 11 на 6 сантиметров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости.
Камень размером 11 на 6 сантиметров удалили из мочевого пузыря пациента в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе, сообщил хирург-уролог Михаил Телешов в своем Telegram-канале
.
К врачам обратился пациент, более 20 лет прикованный к постели после травмы позвоночника. По результатам УЗИ у него был диагностирован двусторонний гидронефроз четвёртой степени (длительное расширение почек).
"Мы провели дополнительное обследование и обнаружили камень в мочевом пузыре размером 11 на 6 сантиметров. Камень образовался из-за неправильной работы мочевого пузыря, который не до конца опорожнялся. Из-за большого размера камень сдавил устья мочеточников, что препятствовало оттоку мочи и привело к гидронефрозу", - написал уролог.
Операция по удалению из мочевого пузыря камня, которому врачи дали название "царь-камень", была проведена 19 сентября.
"Сейчас пациент чувствует себя хорошо", - сообщил Телешов.
Хирург разместил фото необычной находки и видео, на котором снята реакция врачей, не сумевших сдержать удивленные возгласы при извлечении камня из тела пациента.