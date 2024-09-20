https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html

"Против своих". Кадыров сделал новое заявление о СВО

"Против своих". Кадыров сделал новое заявление о СВО - РИА Новости, 20.09.2024

"Против своих". Кадыров сделал новое заявление о СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону СВО. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:26

2024-09-20T11:26

2024-09-20T11:34

общество

рамзан кадыров

илон маск

tesla motors

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону СВО."Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев", — написал он.Глава региона отметил, что машины работают без сбоев, а их мобильность, удобство и маневренность очень востребованы в зоне спецоперации.Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, заключил Кадыров.В августе Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону спецоперации. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке.Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.

https://ria.ru/20240816/vsu-1966570922.html

https://ria.ru/20240819/kadyrov-1967079664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кибертраки в зоне СВО Кибертраки в зоне СВО 2024-09-20T11:26 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, рамзан кадыров, илон маск, tesla motors