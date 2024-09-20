https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html
"Против своих". Кадыров сделал новое заявление о СВО
"Против своих". Кадыров сделал новое заявление о СВО - РИА Новости, 20.09.2024
"Против своих". Кадыров сделал новое заявление о СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону СВО. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:26
2024-09-20T11:26
2024-09-20T11:34
общество
рамзан кадыров
илон маск
tesla motors
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону СВО."Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев", — написал он.Глава региона отметил, что машины работают без сбоев, а их мобильность, удобство и маневренность очень востребованы в зоне спецоперации.Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, заключил Кадыров.В августе Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону спецоперации. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке.Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966570922.html
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Кибертраки в зоне СВО
Кибертраки в зоне СВО
2024-09-20T11:26
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общество, рамзан кадыров, илон маск, tesla motors
Общество, Рамзан Кадыров, Илон Маск, Tesla motors
"Против своих". Кадыров сделал новое заявление о СВО
Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram
-канале об отправке двух автомобилей Cybertruck в зону СВО.
"Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев", — написал он.
Глава региона отметил, что машины работают без сбоев, а их мобильность, удобство и маневренность очень востребованы в зоне спецоперации.
Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, заключил Кадыров.
В августе Кадыров заявил, что получил от главы компании Tesla Илона Маска машину Cybertruck, и пообещал передать ее бойцам в зону спецоперации. Он выразил уверенность, что автомобиль принесет много пользы российским бойцам, и пригласил Маска приехать в Грозный. Позднее американский бизнесмен опроверг его слова о подарке.
Кроме того, 19 сентября глава Чечни сообщил, что предприниматель отключил подаренный ему Cybertruck. Он отметил, что это "некрасивый" поступок.