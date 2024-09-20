https://ria.ru/20240920/izrail-1973889332.html

В Израиле зафиксировали около 140 запусков снарядов из Ливана

В Израиле зафиксировали около 140 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 20.09.2024

В Израиле зафиксировали около 140 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 140 запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:23

2024-09-20T17:23

2024-09-20T17:23

в мире

ливан

израиль

голанские высоты

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 140 запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших за последние несколько часов в районе Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи, было зафиксировано около 120 пусков, которые были произведены из Ливана по территории Израиля. После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районах Мейрон и Нетуа, было обнаружен запуск примерно 20 снарядов, с территории Ливана в сторону Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что системы ПВО ЦАХАЛ перехватили несколько снарядов, также часть объектов упали на открытой местности. Бригады пожарных прибыли на места падения осколков для тушения очагов возгорания. Также израильские военные нанесли авиаудар по объекту инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах", в котором действовал боец движения в районе Кфаркела на юге Ливана. Дополнительные авиаудары пришлись по объектам инфраструктуры движения в районах Айтарун, Кфаркела, Мейс Эль-Джабал, Тайибе, Одайсе и Ярун на юге Ливана. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. -0-

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

ливан

израиль

голанские высоты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане