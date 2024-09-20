https://ria.ru/20240920/izbienie-1973755320.html
Против избившего девушку жителя Урала возбудили уголовное дело
Против избившего девушку жителя Урала возбудили уголовное дело - РИА Новости, 20.09.2024
Против избившего девушку жителя Урала возбудили уголовное дело
Житель Троицка Челябинской области, ранее судимый за кражи и грабежи, жестоко избив в своей квартире девушку, был помещен под административный арест на 14 суток РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:31
2024-09-20T08:31
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Житель Троицка Челябинской области, ранее судимый за кражи и грабежи, жестоко избив в своей квартире девушку, был помещен под административный арест на 14 суток и стал фигурантом двух уголовных дел, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в близости. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, в которой был 37-летний мужчина, и после того как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе. По данным полиции, происшествие полицией зарегистрировано, нападавший гражданин установлен – это местный житель 1987 года рождения. Пострадавшая проходит курс лечения. "По данному факту органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 3 статьи 30, пункту "б" статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой Троицка на контроль", - говорится в сообщении. Прокуратура уточняет, что инцидент произошел в ночь на 11 сентября: мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире избил руками и ногами девушку. Установлено, что фигурант был ранее судим за кражи, грабежи и применение насилия в отношении сотрудников полиции, управление автомобилем в пьяном виде и находился под административным надзором. За нарушение порядка его отбывания он ранее неоднократно привлекался к ответственности, в итоге 12 сентября мировым судьей мужчина помещен под административный арест сроком на 14 суток, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972596457.html
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происшествия, троицк, россия, челябинская область, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Троицк, Россия, Челябинская область, Нападение ученика на школу в Челябинске
Против избившего девушку жителя Урала возбудили уголовное дело
Против жителя Урала, избившего девушку за отказ в близости, возбудили дело
ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Житель Троицка Челябинской области, ранее судимый за кражи и грабежи, жестоко избив в своей квартире девушку, был помещен под административный арест на 14 суток и стал фигурантом двух уголовных дел, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в близости. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, в которой был 37-летний мужчина, и после того как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе.
По данным полиции, происшествие полицией зарегистрировано, нападавший гражданин установлен – это местный житель 1987 года рождения. Пострадавшая проходит курс лечения.
"По данному факту органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 3 статьи 30, пункту "б" статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой Троицка на контроль", - говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что инцидент произошел в ночь на 11 сентября: мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире избил руками и ногами девушку.
Установлено, что фигурант был ранее судим за кражи, грабежи и применение насилия в отношении сотрудников полиции, управление автомобилем в пьяном виде и находился под административным надзором. За нарушение порядка его отбывания он ранее неоднократно привлекался к ответственности, в итоге 12 сентября мировым судьей мужчина помещен под административный арест сроком на 14 суток, добавляется в сообщении.