https://ria.ru/20240920/israel-1973933329.html
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане
Израиль не хочет эскалации в ближневосточном регионе, не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:37
2024-09-20T22:37
2024-09-20T22:37
в мире
израиль
бейрут
ливан
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967980907_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_780db7b7e2f6821f5aa9dec0f05361e3.jpg
ООН, 20 сен — РИА Новости. Израиль не хочет эскалации в ближневосточном регионе, не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. "Мы не хотим эскалации в регионе. У нас нет намерения вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане", – сказал он журналистам. Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах". По последним данным ливанского минздрава, в результате израильского авиаудара погибли 12 человек, еще 66 получили ранения.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967980907_90:0:2574:1863_1920x0_80_0_0_cc3de27b48b817b8f5604262d259e923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, оон
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, ООН
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане
Постпред в ООН Данон: Израиль не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане