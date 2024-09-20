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Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
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22:37 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/israel-1973933329.html
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане
Израиль не хочет эскалации в ближневосточном регионе, не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:37
2024-09-20T22:37
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ООН, 20 сен — РИА Новости. Израиль не хочет эскалации в ближневосточном регионе, не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. "Мы не хотим эскалации в регионе. У нас нет намерения вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане", – сказал он журналистам. Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах". По последним данным ливанского минздрава, в результате израильского авиаудара погибли 12 человек, еще 66 получили ранения.
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, оон
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, ООН
Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане

Постпред в ООН Данон: Израиль не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане

© AP Photo / Seth WenigПостоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Архивное фото
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ООН, 20 сен — РИА Новости. Израиль не хочет эскалации в ближневосточном регионе, не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
"Мы не хотим эскалации в регионе. У нас нет намерения вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане", – сказал он журналистам.
Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
По последним данным ливанского минздрава, в результате израильского авиаудара погибли 12 человек, еще 66 получили ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
 
В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаООН
 
 
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