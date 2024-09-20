https://ria.ru/20240920/israel-1973933329.html

Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане

Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024

Израиль утверждает, что не намерен вступать в войну с "Хезболлой" в Ливане

Израиль не хочет эскалации в ближневосточном регионе, не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:37

2024-09-20T22:37

2024-09-20T22:37

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ООН, 20 сен — РИА Новости. Израиль не хочет эскалации в ближневосточном регионе, не намерен вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане, заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. "Мы не хотим эскалации в регионе. У нас нет намерения вступать в войну с "Хезболлах" в Ливане", – сказал он журналистам. Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах". По последним данным ливанского минздрава, в результате израильского авиаудара погибли 12 человек, еще 66 получили ранения.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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