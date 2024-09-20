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Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки - РИА Новости, 20.09.2024
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11:54 20.09.2024 (обновлено: 12:09 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ishkhanov-1973792911.html
Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки
Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки - РИА Новости, 20.09.2024
Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки
Бывшая замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елена Ишханова осуждена на 8,5 лет за взятки, отбывание наказания отсрочено, пока ее ребенку не... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:54
2024-09-20T12:09
москва
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывшая замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елена Ишханова осуждена на 8,5 лет за взятки, отбывание наказания отсрочено, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Суд в апреле арестовал Ишханову, обвиняемую в получении взяток более чем на 1,8 миллиона рублей."Суд признал бывшего заместителя начальника ИФНС России № 15 по Москве Елену Ишханову виновной по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и назначил ей 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти, на 5 лет", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что суд отсрочил Ишхановой реальное отбывание наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.Кроме того, иск прокурора о взыскании с Ишхановой более 1,3 миллиона рублей удовлетворен.Приговор в законную силу не вступил.
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москва, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Москва, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки

Налоговик Ишханова получила 8,5 года за взятки, отбывание срока отсрочили

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Наручники - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывшая замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елена Ишханова осуждена на 8,5 лет за взятки, отбывание наказания отсрочено, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Суд в апреле арестовал Ишханову, обвиняемую в получении взяток более чем на 1,8 миллиона рублей.
"Суд признал бывшего заместителя начальника ИФНС России № 15 по Москве Елену Ишханову виновной по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и назначил ей 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти, на 5 лет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что суд отсрочил Ишхановой реальное отбывание наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Кроме того, иск прокурора о взыскании с Ишхановой более 1,3 миллиона рублей удовлетворен.
Приговор в законную силу не вступил.
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