https://ria.ru/20240920/ishkhanov-1973792911.html

Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки

Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки - РИА Новости, 20.09.2024

Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки

Бывшая замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елена Ишханова осуждена на 8,5 лет за взятки, отбывание наказания отсрочено, пока ее ребенку не... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:54

2024-09-20T11:54

2024-09-20T12:09

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россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывшая замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елена Ишханова осуждена на 8,5 лет за взятки, отбывание наказания отсрочено, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Суд в апреле арестовал Ишханову, обвиняемую в получении взяток более чем на 1,8 миллиона рублей."Суд признал бывшего заместителя начальника ИФНС России № 15 по Москве Елену Ишханову виновной по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и назначил ей 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функции представителя власти, на 5 лет", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что суд отсрочил Ишхановой реальное отбывание наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.Кроме того, иск прокурора о взыскании с Ишхановой более 1,3 миллиона рублей удовлетворен.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240916/vzyatki-1972948082.html

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москва, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия