https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html
Министр энергетики Ирана планирует посетить Россию
Министр энергетики Ирана планирует посетить Россию - РИА Новости, 20.09.2024
Министр энергетики Ирана планирует посетить Россию
Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади планирует посетить РФ и принять участие в Российской энергетической неделе в конце сентября, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:47
2024-09-20T06:47
2024-09-20T06:47
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади планирует посетить РФ и принять участие в Российской энергетической неделе в конце сентября, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "С большой вероятностью приедет министр энергетики", - сказал посол на полях форума о будущем городов БРИКС. Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.
https://ria.ru/20240920/rossiya-1973749591.html
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брикс, манеж, казем джалали, иран, москва, россия
БРИКС, Манеж, Казем Джалали, Иран, Москва, Россия
Министр энергетики Ирана планирует посетить Россию
Министр энергетики Ирана хочет участвовать в Российской энергетической неделе