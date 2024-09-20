https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html

Министр энергетики Ирана планирует посетить Россию

Министр энергетики Ирана планирует посетить Россию - РИА Новости, 20.09.2024

Министр энергетики Ирана планирует посетить Россию

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади планирует посетить РФ и принять участие в Российской энергетической неделе в конце сентября, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:47

2024-09-20T06:47

2024-09-20T06:47

брикс

манеж

казем джалали

иран

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади планирует посетить РФ и принять участие в Российской энергетической неделе в конце сентября, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "С большой вероятностью приедет министр энергетики", - сказал посол на полях форума о будущем городов БРИКС. Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

https://ria.ru/20240920/rossiya-1973749591.html

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брикс, манеж, казем джалали, иран, москва, россия