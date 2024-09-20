Рейтинг@Mail.ru
Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
14:05 20.09.2024 (обновлено: 14:16 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/initsiativy-1973824406.html
Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив
Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив - РИА Новости, 20.09.2024
Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив
Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал распространять практику школьного инициативного бюджетирования, рассказали в пресс-службе региона. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:05
2024-09-20T14:16
омская область
виталий хоценко
школы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973828716_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_db9ee0cbe1b0133ca99c538fc5ab1986.jpg
ОМСК, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал распространять практику школьного инициативного бюджетирования, рассказали в пресс-службе региона. Муниципальный конкурс школьных проектов "Я и моя школа" уже два года проводится в Крутинском районе Омской области. Ученики и учителя, придумывают идеи, которые хотели бы реализовать в школах. Администрация района с помощью соцпартнеров помогает им в этом. Крутинский район пока единственный в регионе, где введена подобная практика. Губернатор Виталий Хоценко побывал в Крутинской гимназии. Здесь, благодаря победе в муниципальном конкурсном отборе школьных инициатив появился "Инженерный класс" для развития технических способностей учащихся. В этом году гимназия стала призером этого конкурса с проектом "Швейная мастерская" и получила 350 тысяч рублей. "Это очень хорошая практика. У нас есть региональный конкурс инициативных проектов "Решают люди", когда жители сами выбирают, какой населенный пункт, какое место благоустроить. То же самое теперь есть и в школах Крутинского района, когда школьники и педагоги сами определяют, где создать инженерный класс, куда и какое купить оборудование. Это хорошая инициатива. Мы ее будем тиражировать в районах области", - сказал Виталий Хоценко. Губернатор считает важным, что дети и педагоги сами разрабатывают проекты развития общеобразовательных учреждений. По его мнению, эту практику другим районам нужно брать на вооружение. В районе реализованы уже восемь школьных инициатив. Благодаря этому конкурсу в школах появились швейные мастерские, библиотечный и медиацентр, актовый зал - трансформер и другие проекты.
https://ria.ru/20240913/remont-1972488399.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973828716_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6da2eb4480c5cd1588731085abce4e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий хоценко, школы
Омская область , Виталий Хоценко, Школы

Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения Крутинской гимназии
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения Крутинской гимназии - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения Крутинской гимназии
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал распространять практику школьного инициативного бюджетирования, рассказали в пресс-службе региона.
Муниципальный конкурс школьных проектов "Я и моя школа" уже два года проводится в Крутинском районе Омской области. Ученики и учителя, придумывают идеи, которые хотели бы реализовать в школах. Администрация района с помощью соцпартнеров помогает им в этом. Крутинский район пока единственный в регионе, где введена подобная практика. Губернатор Виталий Хоценко побывал в Крутинской гимназии. Здесь, благодаря победе в муниципальном конкурсном отборе школьных инициатив появился "Инженерный класс" для развития технических способностей учащихся. В этом году гимназия стала призером этого конкурса с проектом "Швейная мастерская" и получила 350 тысяч рублей.
"Это очень хорошая практика. У нас есть региональный конкурс инициативных проектов "Решают люди", когда жители сами выбирают, какой населенный пункт, какое место благоустроить. То же самое теперь есть и в школах Крутинского района, когда школьники и педагоги сами определяют, где создать инженерный класс, куда и какое купить оборудование. Это хорошая инициатива. Мы ее будем тиражировать в районах области", - сказал Виталий Хоценко.
Губернатор считает важным, что дети и педагоги сами разрабатывают проекты развития общеобразовательных учреждений. По его мнению, эту практику другим районам нужно брать на вооружение. В районе реализованы уже восемь школьных инициатив. Благодаря этому конкурсу в школах появились швейные мастерские, библиотечный и медиацентр, актовый зал - трансформер и другие проекты.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области
13 сентября, 12:50
 
Омская областьВиталий ХоценкоШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала