https://ria.ru/20240920/initsiativy-1973824406.html

Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив

Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив - РИА Новости, 20.09.2024

Омский губернатор посоветовал распространять практику школьных инициатив

Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал распространять практику школьного инициативного бюджетирования, рассказали в пресс-службе региона. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:05

2024-09-20T14:05

2024-09-20T14:16

омская область

виталий хоценко

школы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973828716_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_db9ee0cbe1b0133ca99c538fc5ab1986.jpg

ОМСК, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал распространять практику школьного инициативного бюджетирования, рассказали в пресс-службе региона. Муниципальный конкурс школьных проектов "Я и моя школа" уже два года проводится в Крутинском районе Омской области. Ученики и учителя, придумывают идеи, которые хотели бы реализовать в школах. Администрация района с помощью соцпартнеров помогает им в этом. Крутинский район пока единственный в регионе, где введена подобная практика. Губернатор Виталий Хоценко побывал в Крутинской гимназии. Здесь, благодаря победе в муниципальном конкурсном отборе школьных инициатив появился "Инженерный класс" для развития технических способностей учащихся. В этом году гимназия стала призером этого конкурса с проектом "Швейная мастерская" и получила 350 тысяч рублей. "Это очень хорошая практика. У нас есть региональный конкурс инициативных проектов "Решают люди", когда жители сами выбирают, какой населенный пункт, какое место благоустроить. То же самое теперь есть и в школах Крутинского района, когда школьники и педагоги сами определяют, где создать инженерный класс, куда и какое купить оборудование. Это хорошая инициатива. Мы ее будем тиражировать в районах области", - сказал Виталий Хоценко. Губернатор считает важным, что дети и педагоги сами разрабатывают проекты развития общеобразовательных учреждений. По его мнению, эту практику другим районам нужно брать на вооружение. В районе реализованы уже восемь школьных инициатив. Благодаря этому конкурсу в школах появились швейные мастерские, библиотечный и медиацентр, актовый зал - трансформер и другие проекты.

https://ria.ru/20240913/remont-1972488399.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, школы