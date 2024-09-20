https://ria.ru/20240920/infrastruktura-1973784022.html

В Сумской области пострадала критическая инфраструктура

В Сумской области пострадала критическая инфраструктура - РИА Новости, 20.09.2024

В Сумской области пострадала критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:57

2024-09-20T10:57

2024-09-20T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". Согласно опубликованному сообщению в социальной сети Facebook*, после взрывов селе Хмелевка Сумской области "повреждена критическая инфраструктура". О каких объектах идет речь, не уточняется. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области ночью объявлялась воздушная тревога. Как сообщали украинские СМИ, накануне в Сумах были слышны взрывы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины