https://ria.ru/20240920/infrastruktura-1973784022.html
В Сумской области пострадала критическая инфраструктура
В Сумской области пострадала критическая инфраструктура - РИА Новости, 20.09.2024
В Сумской области пострадала критическая инфраструктура
Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:57
2024-09-20T10:57
2024-09-20T10:57
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север". Согласно опубликованному сообщению в социальной сети Facebook*, после взрывов селе Хмелевка Сумской области "повреждена критическая инфраструктура". О каких объектах идет речь, не уточняется. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области ночью объявлялась воздушная тревога. Как сообщали украинские СМИ, накануне в Сумах были слышны взрывы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Сумской области пострадала критическая инфраструктура
ВСУ заявили о повреждении критической инфраструктуры после взрывов в Хмелевке
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине, сообщили в пятницу в оперативном командовании ВСУ "Север".
Согласно опубликованному сообщению в социальной сети Facebook*, после взрывов селе Хмелевка Сумской области "повреждена критическая инфраструктура". О каких объектах идет речь, не уточняется.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области ночью объявлялась воздушная тревога. Как сообщали украинские СМИ, накануне в Сумах были слышны взрывы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.