https://ria.ru/20240920/gutsul-1973785225.html

Гуцул призвала допустить гумпомощь из России для молдавских фермеров

Гуцул призвала допустить гумпомощь из России для молдавских фермеров - РИА Новости, 20.09.2024

Гуцул призвала допустить гумпомощь из России для молдавских фермеров

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти Молдавии допустить гуманитарную помощь из России для молдавских фермеров и надеется, что они для этого отложат в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:10

2024-09-20T11:10

2024-09-20T11:18

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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти Молдавии допустить гуманитарную помощь из России для молдавских фермеров и надеется, что они для этого отложат в сторону личные и политические амбиции, заявила РИА Новости руководитель автономии.Фермеры в Молдавии протестуют, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы."Я призываю и парламент, и правительство, чтобы забыли обиды, амбиции, чтобы, наконец-то, слушались своего сердца, думали своей головой, а не то, что им диктует запад. И хотя бы за этот крайний месяц, который у них остался, они хоть что-то напоследок сделали, что-то хорошее для своих граждан. Надеюсь, власти забудут свои личные, политические амбиции, а пойдут действительно за народ, за фермеров. Если у них нет возможности помочь, то тогда, я думаю, что, наоборот, стали бы рядышком и вместе помогли бы тем людям, которые действительно в этом нуждаются", - сказала Гуцул.По ее словам, фермеры кормят страну. "Хлеб, который мы едим, благодаря им. Если мы им не поможем, у нас будет нехватка продуктов питания. Поэтому мы должны поддержать фермеров. Республика Молдова является аграрной страной и за счет сельского хозяйства мы и живем, и экономика растет", - пояснила Гуцул.

https://ria.ru/20240919/matvienko-1973652195.html

https://ria.ru/20240920/gutsul-1973765404.html

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в мире, гагаузия, россия, евгения гуцул, молдавия, майя санду