https://ria.ru/20240920/gubernator-1973860682.html

Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников

Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников - РИА Новости, 20.09.2024

Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетовал на плохое знание подчиненными правил русского языка и предложил провести для них диктант по этому... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:47

2024-09-20T15:47

2024-09-20T15:47

георгий филимонов

вологодская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетовал на плохое знание подчиненными правил русского языка и предложил провести для них диктант по этому предмету, сообщила его пресс-служба. "Я при выходе письма правлю причастные, деепричастные обороты или ставлю знаки вопроса, чтобы проконсультироваться со специалистами. И часто оказываюсь прав в пунктуации, орфографии, синтаксисе, стилистике - в целом в грамматике и языкознании. Необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодской области: и в правительстве, и в муниципалитетах", - сказал на оперативном совещании в региональном правительстве Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор предложил до конца 2024 года провести диктант по русскому языку для всех сотрудников органов власти и местного самоуправления. По его мнению, это позволит оценить общий уровень грамотности чиновников и будет способствовать улучшению качества ответов на обращения граждан.

https://ria.ru/20240506/pisets-1944082507.html

вологодская область

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георгий филимонов, вологодская область, общество