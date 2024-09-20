Рейтинг@Mail.ru
Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/gubernator-1973860682.html
Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников
Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников - РИА Новости, 20.09.2024
Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетовал на плохое знание подчиненными правил русского языка и предложил провести для них диктант по этому... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:47
2024-09-20T15:47
георгий филимонов
вологодская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940807570_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_eeed215330595eeb0dd09806749dc002.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетовал на плохое знание подчиненными правил русского языка и предложил провести для них диктант по этому предмету, сообщила его пресс-служба. "Я при выходе письма правлю причастные, деепричастные обороты или ставлю знаки вопроса, чтобы проконсультироваться со специалистами. И часто оказываюсь прав в пунктуации, орфографии, синтаксисе, стилистике - в целом в грамматике и языкознании. Необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодской области: и в правительстве, и в муниципалитетах", - сказал на оперативном совещании в региональном правительстве Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор предложил до конца 2024 года провести диктант по русскому языку для всех сотрудников органов власти и местного самоуправления. По его мнению, это позволит оценить общий уровень грамотности чиновников и будет способствовать улучшению качества ответов на обращения граждан.
https://ria.ru/20240506/pisets-1944082507.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940807570_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_74f6f39c638daef1776dd7ed3a32cb8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий филимонов, вологодская область, общество
Георгий Филимонов, Вологодская область, Общество
Вологодский губернатор предложил, как бороться с безграмотностью чиновников

Филимонов предложил провести диктант по русскому языку для чиновников

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкДиктант
Диктант - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Диктант. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетовал на плохое знание подчиненными правил русского языка и предложил провести для них диктант по этому предмету, сообщила его пресс-служба.
"Я при выходе письма правлю причастные, деепричастные обороты или ставлю знаки вопроса, чтобы проконсультироваться со специалистами. И часто оказываюсь прав в пунктуации, орфографии, синтаксисе, стилистике - в целом в грамматике и языкознании. Необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодской области: и в правительстве, и в муниципалитетах", - сказал на оперативном совещании в региональном правительстве Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор предложил до конца 2024 года провести диктант по русскому языку для всех сотрудников органов власти и местного самоуправления. По его мнению, это позволит оценить общий уровень грамотности чиновников и будет способствовать улучшению качества ответов на обращения граждан.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Разработчики рассказали, как ИИ написал "Тотальный диктант"
6 мая, 11:17
 
Георгий ФилимоновВологодская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала