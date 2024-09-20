https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973894304.html

При украинском обстреле Горловки пострадали два человека

При украинском обстреле Горловки пострадали два человека - РИА Новости, 20.09.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:32

2024-09-20T17:32

2024-09-20T17:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Солнечный" в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела жилого массива "Солнечный" с позиций украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.40 по 17.00 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому и Никитовскому районам Горловки.

https://ria.ru/20240902/obstrel-1970105168.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия