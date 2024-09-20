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Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 20.09.2024 (обновлено: 09:13 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973759760.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска с начала суток обстреляли центр Горловки, выпустив два боеприпаса с беспилотника и пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:12
2024-09-20T09:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли центр Горловки, выпустив два боеприпаса с беспилотника и пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.20 -населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 02.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 6.40 по городу было выпущено еще два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров, а в 8.15 центр города вновь был атакован с беспилотника, который сбросил один снаряд. Мэр города Иван Приходько сообщил в своём Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинских войск в центре Горловки повреждены многоквартирные дома и магазин. Ранее он сообщал также об ударе по горловскому автовокзалу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973755003.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Горловки

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли центр Горловки, выпустив два боеприпаса с беспилотника и пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.20 -населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 02.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, в 6.40 по городу было выпущено еще два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров, а в 8.15 центр города вновь был атакован с беспилотника, который сбросил один снаряд.
Мэр города Иван Приходько сообщил в своём Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинских войск в центре Горловки повреждены многоквартирные дома и магазин. Ранее он сообщал также об ударе по горловскому автовокзалу.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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