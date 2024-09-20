https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973755003.html

Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке

Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке

Беспилотники атаковали спасателей МЧС РФ при тушении пожара в Горловке ДНР, личный состав укрылся, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:26

2024-09-20T08:26

2024-09-20T09:11

специальная военная операция на украине

горловка

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотники атаковали спасателей МЧС РФ при тушении пожара в Горловке ДНР, личный состав укрылся, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В ДНР огнеборцы МЧС России атакованы беспилотником. Ночью в Горловке произошел пожар из-за обстрела. На месте работали несколько пожарных расчетов. Через время в небе были замечены сразу несколько БПЛА. Личный состав укрылся. Повреждена пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия