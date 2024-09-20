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Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 20.09.2024 (обновлено: 09:11 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/gorlovka-1973755003.html
Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке
Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке
Беспилотники атаковали спасателей МЧС РФ при тушении пожара в Горловке ДНР, личный состав укрылся, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:26
2024-09-20T09:11
специальная военная операция на украине
горловка
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотники атаковали спасателей МЧС РФ при тушении пожара в Горловке ДНР, личный состав укрылся, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В ДНР огнеборцы МЧС России атакованы беспилотником. Ночью в Горловке произошел пожар из-за обстрела. На месте работали несколько пожарных расчетов. Через время в небе были замечены сразу несколько БПЛА. Личный состав укрылся. Повреждена пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
россия
донецкая народная республика
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горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар в Горловке

МЧС: украинский беспилотник повредил машину тушивших пожар в Горловке спасателей

© Фото : МЧС РоссииПожарная машина, поврежденная в результате обстрела со стороны ВСУ
Пожарная машина, поврежденная в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : МЧС России
Пожарная машина, поврежденная в результате обстрела со стороны ВСУ
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотники атаковали спасателей МЧС РФ при тушении пожара в Горловке ДНР, личный состав укрылся, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"В ДНР огнеборцы МЧС России атакованы беспилотником. Ночью в Горловке произошел пожар из-за обстрела. На месте работали несколько пожарных расчетов. Через время в небе были замечены сразу несколько БПЛА. Личный состав укрылся. Повреждена пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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