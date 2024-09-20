https://ria.ru/20240920/gazoprovody-1973777548.html
Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах
Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах - РИА Новости, 20.09.2024
Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах
Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное диверсиям на газопроводах "Северные потоки", пройдет 26 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:28
2024-09-20T10:28
2024-09-20T10:35
россия
оон
в мире
северный поток
мария захарова
совет безопасности оон
авария на "северных потоках"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное диверсиям на газопроводах "Северные потоки", пройдет 26 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Она отметила, что Россия доведет до конца расследование взрывов "Северных потоков" и будет прикладывать все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности."Среди очередных шагов - запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, оон, в мире, северный поток, мария захарова, совет безопасности оон, авария на "северных потоках"
Россия, ООН, В мире, Северный поток, Мария Захарова, Совет Безопасности ООН, Авария на "Северных потоках"
Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах
Захарова: заседание СБ ООН по взрывам на "Северных потоках" пройдет 26 сентября