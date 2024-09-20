https://ria.ru/20240920/gazoprovody-1973777548.html

Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах

Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах - РИА Новости, 20.09.2024

Названа дата заседания СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное диверсиям на газопроводах "Северные потоки", пройдет 26 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:28

2024-09-20T10:28

2024-09-20T10:35

россия

оон

в мире

северный поток

мария захарова

совет безопасности оон

авария на "северных потоках"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное диверсиям на газопроводах "Северные потоки", пройдет 26 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Она отметила, что Россия доведет до конца расследование взрывов "Северных потоков" и будет прикладывать все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности."Среди очередных шагов - запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, оон, в мире, северный поток, мария захарова, совет безопасности оон, авария на "северных потоках"