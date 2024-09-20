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"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно - РИА Новости, 20.09.2024
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16:30 20.09.2024 (обновлено: 16:35 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/gazoprovod-1973873773.html
"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно
"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно - РИА Новости, 20.09.2024
"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно
"Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:30
2024-09-20T16:35
экономика
китай
пекин
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность раньше планов - с декабря 2024 года, сообщила российская компания в Telegram-канале. Ранее в пятницу в Пекине состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна. "Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении. Кроме того, на встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. "В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)", - добавляет компания.Таким образом, газопровод выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в конце этого года. В 2023 году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров."Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html
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экономика, китай, пекин, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Пекин, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно

"Газпром" договорился с КНР досрочно вывести "Силу Сибири" на проектную мощность

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы на Амурском ГПЗ
Трубопроводы на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность раньше планов - с декабря 2024 года, сообщила российская компания в Telegram-канале.
Ранее в пятницу в Пекине состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна.
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"Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. "В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)", - добавляет компания.
Таким образом, газопровод выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в конце этого года. В 2023 году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
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