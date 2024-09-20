https://ria.ru/20240920/gazoprovod-1973873773.html

"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно

"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно - РИА Новости, 20.09.2024

"Силу Сибири" выведут на проектную мощность досрочно

"Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:30

2024-09-20T16:30

2024-09-20T16:35

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пекин

алексей миллер

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень, газопровод будет выведен на проектную мощность раньше планов - с декабря 2024 года, сообщила российская компания в Telegram-канале. Ранее в пятницу в Пекине состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна. "Газпром" и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный контрактный уровень", - говорится в сообщении. Кроме того, на встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. "В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)", - добавляет компания.Таким образом, газопровод выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год уже в конце этого года. В 2023 году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров."Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html

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китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, пекин, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2