https://ria.ru/20240920/gaza-1973912578.html

СМИ: минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа

СМИ: минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа

По меньшей мере 13 человек погибли в результате израильского авиаудара по дому в Рафахе на юге сектора Газа, передает палестинское агентство Shehab. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:40

2024-09-20T19:40

2024-09-20T19:40

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КАИР, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в результате израильского авиаудара по дому в Рафахе на юге сектора Газа, передает палестинское агентство Shehab. Согласно сообщению агентства, израильские самолеты нанесли удар по дому в районе Масбах на севере Рафаха. "В результате удара в больницу Насер в Хан-Юнисе поступили 13 погибших и несколько раненых", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240920/voyna-1973809580.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, оон, хамас, рафах (провинция), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина