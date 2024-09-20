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СМИ: США не ждут прекращения огня в Газе при администрации Байдена - РИА Новости, 20.09.2024
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01:30 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/gaza-1973740936.html
СМИ: США не ждут прекращения огня в Газе при администрации Байдена
СМИ: США не ждут прекращения огня в Газе при администрации Байдена - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: США не ждут прекращения огня в Газе при администрации Байдена
США не ожидают, что палестинское движение ХАМАС и Израиль сумеют достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников за оставшееся... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T01:30
2024-09-20T01:30
израиль
сша
рафах (провинция)
джо байден
джон кирби
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не ожидают, что палестинское движение ХАМАС и Израиль сумеют достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников за оставшееся время работы американского президента Джо Байдена на своем посту, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Несмотря на месяцы кропотливых усилий, высокопоставленные официальные лица США говорят, что не ждут соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников до окончания срока полномочий президента Байдена", - говорится в публикации. По словам собеседника издания, пожелавшего остаться неназванным, пока что "никакой сделки не предвидится" и нет уверенности в том, что она "когда-либо будет достигнута". В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в оставшееся время работы Байдена не перестанут добиваться прекращения огня в секторе Газе, но за последние дни к нему не приблизились. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240918/zalozhniki-1973410268.html
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израиль
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израиль, сша, рафах (провинция), джо байден, джон кирби, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
Израиль, США, Рафах (провинция), Джо Байден, Джон Кирби, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
СМИ: США не ждут прекращения огня в Газе при администрации Байдена

WSJ: США не ждут окончания боев в Газе в оставшееся время администрации Байдена

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не ожидают, что палестинское движение ХАМАС и Израиль сумеют достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников за оставшееся время работы американского президента Джо Байдена на своем посту, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Несмотря на месяцы кропотливых усилий, высокопоставленные официальные лица США говорят, что не ждут соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников до окончания срока полномочий президента Байдена", - говорится в публикации.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа
18 сентября, 14:35
По словам собеседника издания, пожелавшего остаться неназванным, пока что "никакой сделки не предвидится" и нет уверенности в том, что она "когда-либо будет достигнута".
В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в оставшееся время работы Байдена не перестанут добиваться прекращения огня в секторе Газе, но за последние дни к нему не приблизились.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Лавров назвал конфликт в секторе Газа главной международной проблемой
16 сентября, 15:07
 
ИзраильСШАРафах (провинция)Джо БайденДжон КирбиХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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