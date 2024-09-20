https://ria.ru/20240920/gagin-1973935438.html
Резолюция Европарламента попахивает объявлением войны России, заявил Гагин
Резолюция Европарламента попахивает объявлением войны России, заявил Гагин - РИА Новости, 20.09.2024
Резолюция Европарламента попахивает объявлением войны России, заявил Гагин
Принятая большинством голосов в Европарламенте резолюция о снятии ограничений на удары Киева вглубь территории России фактически говорит о том, что это... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:04
2024-09-20T23:04
2024-09-20T23:04
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Принятая большинством голосов в Европарламенте резолюция о снятии ограничений на удары Киева вглубь территории России фактически говорит о том, что это намерение Европы заявить о войне с Россией, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "На мой взгляд, в Европе, просто в Европарламенте заседают люди, которые разучились боятся ядерную войну, которые не учили историю и слишком оторваны от реальности, они даже не представляют себе насколько ассиметричным может быть ответ России, и вообще все это практически попахивает объявлением войны этой резолюцией", - сказал РИА Новости Гагин. По словам эксперта, начиная с зимы 2024 года США делают частые заявление о том, что войну с Россией нужно навязать Европе, так как самим Штатам это слишком дорого и опасно. По этой причине штаты перекладывают войну с Россией на Европу. "Пускай это делают наши слуги и наши рабы. Где слуги это... Европа, а рабы - это Украина и Польша. На самом деле сейчас эти заявления воплощаются в жизнь", - добавил собеседник агентства.Гагин пояснил, что принятая Европарламентом резолюция - это не разрешение, это всего лишь мысль о том, что стоит бы разрешить. Однако украинцы эту ситуацию воспримут так, что им уже дали это разрешение, но пока это не так. "Я надеюсь, что в Европе есть здравые люди, которые прислушаются к словам нашего президента о том, что будет в ответ на подобные удары", - сказал в заключение Гагин. Ранее стало известно, что депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС разрешить Украине бить вглубь территории России. Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Украина, Европарламент, Евросоюз
Резолюция Европарламента попахивает объявлением войны России, заявил Гагин
Гагин: резолюция ЕП об ударах по России попахивает объявлением войны
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Принятая большинством голосов в Европарламенте резолюция о снятии ограничений на удары Киева вглубь территории России фактически говорит о том, что это намерение Европы заявить о войне с Россией, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"На мой взгляд, в Европе, просто в Европарламенте заседают люди, которые разучились боятся ядерную войну, которые не учили историю и слишком оторваны от реальности, они даже не представляют себе насколько ассиметричным может быть ответ России, и вообще все это практически попахивает объявлением войны этой резолюцией", - сказал РИА Новости Гагин.
По словам эксперта, начиная с зимы 2024 года США
делают частые заявление о том, что войну с Россией нужно навязать Европе, так как самим Штатам это слишком дорого и опасно. По этой причине штаты перекладывают войну с Россией на Европу.
«
"Пускай это делают наши слуги и наши рабы. Где слуги это... Европа, а рабы - это Украина и Польша. На самом деле сейчас эти заявления воплощаются в жизнь", - добавил собеседник агентства.
Гагин пояснил, что принятая Европарламентом резолюция - это не разрешение, это всего лишь мысль о том, что стоит бы разрешить. Однако украинцы эту ситуацию воспримут так, что им уже дали это разрешение, но пока это не так.
"Я надеюсь, что в Европе есть здравые люди, которые прислушаются к словам нашего президента о том, что будет в ответ на подобные удары", - сказал в заключение Гагин.
Ранее стало известно, что депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны ЕС
разрешить Украине бить вглубь территории России. Резолюцию поддержали 425 депутатов, против проголосовали 131, 63 - воздержались.