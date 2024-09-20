https://ria.ru/20240920/frantsiya-1973922734.html

"Хватит": во Франции возмутились из-за события в Киеве

"Хватит": во Франции возмутились из-за события в Киеве - РИА Новости, 20.09.2024

"Хватит": во Франции возмутились из-за события в Киеве

Евросоюз украл у России деньги для финансирования киевского режима, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:09

2024-09-20T20:09

2024-09-20T20:09

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз украл у России деньги для финансирования киевского режима, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он отреагировал на слова находящейся в Киеве главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов."Эти деньги будут выделены за счет "российских активов", т.е. воровства и нарушения всех международных принципов!" — написал Филиппо.По его мнению, такой подход приведет к прекращению инвестиций в ЕС."Больше ни цента для Украины. Хватит, стоп!" — призвал политик.В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.

https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, киев, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, россия