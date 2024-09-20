https://ria.ru/20240920/forum-1973910767.html

На форуме в Ижевске стенды с оборудованием представили 60 заводов

На форуме в Ижевске стенды с оборудованием представили 60 заводов - РИА Новости, 20.09.2024

На форуме в Ижевске стенды с оборудованием представили 60 заводов

Шестьдесят предприятий из двенадцати регионов России представили стенды с оборудованием и станками на выставке в ходе Промышленного форума, который проходит в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:55

2024-09-20T18:55

2024-09-20T19:03

удмуртская республика

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 20 сен - РИА Новости. Шестьдесят предприятий из двенадцати регионов России представили стенды с оборудованием и станками на выставке в ходе Промышленного форума, который проходит в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. В Ижевске 18-21 сентября проходит XXII Промышленный форум. "В павильоне на Центральной площади Ижевска развернулась выставка. Здесь представлены стенды 60 предприятий из 12 регионов России, демонстрирующие широкий спектр решений для различных отраслей. Участники могут ознакомиться с современными станками, производственным инструментом, нефтегазовым оборудованием, средствами защиты, системами видеонаблюдения, светодиодными светильниками, кабельной продукцией и системами вентиляции и кондиционирования", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии. Более 20% компаний впервые представляют свою продукцию на этом форуме, организованном в рамках празднования Дня оружейника, добавили в пресс-службе. "Промышленный форум - это не просто выставка, а яркая демонстрация динамичного развития промышленности в Удмуртии и всей стране. За два дня форум собрал более 4 тысяч участников. Это говорит о большом интересе к инновациям и современным решениям. Мы видим, что предприятия готовы вкладываться в технологическое развитие, обмениваться опытом и вместе развивать экономику республики", - приводятся слова министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева. В пресс-службе рассказали, что одной из площадок Промышленного форума стал открытый лекторий. Здесь каждый из участников смог почерпнуть много новой, а главное прикладной информации. Всего было организовано 9 образовательных мероприятий, где будущие и действующие специалисты заводов и промышленных компаний Удмуртии узнали, как внедрить новые технологии в производственные процессы. Темами для обсуждения с экспертами стали автоматизация планирования производства, кибербезопасность, защита цифровых рисков и цифровые решения для предприятий оборонно-промышленного комплекса, решение задач бизнеса с помощью облачных и Al-технологий. "На круглом столе "Конкуренция за персонал неценовыми методами" спикеры поделились новыми методами привлечения кадров. Здесь приняли участие представители порядка 20 предприятий республики. Например, Ярослав Олексенко - директор компании "Режущий инструмент и оснастка", рассказал о системе ценностей на предприятии, основанной на уважении, здоровье и правде. Руководство стремится получать обратную связь от сотрудников и оцифровывать результаты труда. А это повышает производительность труда", - говорится в релизе. Так по данным пресс-службы, на круглом столе специалист по ремонту подвижного состава троллейбусного парка ИжГЭТ Яков Ичетовкин рассказал о повышении эффективности производственных процессов с помощью методов бережливого производства. В его компании также налажен процесс привлечения студентов среднеспециальных образовательных учреждений на практику. Представитель компании "Новый дом" Татьяна Маслова поделилась информацией о корпоративной культуре, она рассказала о системе обучения и наставничества в компании. "В программе форума запланировано множество интересных мероприятий для промышленных предприятий: круглый стол издания Коммерсант-Удмуртия "Инструменты стимулирования развития промышленных предприятий в Удмуртии", конференция "Научные работы на соискание Государственной премии Удмуртской Республики", аграждение рационализаторов и наставников предприятий в рамках национального проекта "Производительность труда". Также в программе форума - Чемпионат среди студентов Удмуртии по бережливому производству. Он прошел в рамках национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - сообщила пресс-службы главы республики.

https://ria.ru/20240919/diktant-1973709467.html

https://ria.ru/20240918/brechalov-1973507238.html

https://ria.ru/20240916/konkurs-1973049494.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов