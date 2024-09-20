Рейтинг@Mail.ru
МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 20.09.2024 (обновлено: 16:25 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/finlyandiya-1973867603.html
МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной
МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной - РИА Новости, 20.09.2024
МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чья страна в 2025 году станет председателем ОБСЕ, не ждет угрозы от РФ, но назвала идею о нейтралитете страны опасной. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:10
2024-09-20T16:25
в мире
финляндия
россия
украина
александр лукашевич
обсе
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чья страна в 2025 году станет председателем ОБСЕ, не ждет угрозы от РФ, но назвала идею о нейтралитете страны опасной. В четверг Валтонен на постоянном совете ОБСЕ представила приоритеты своей страны в качестве нового действующего председателя организации на 2025 год. В частности, она заявила, что поддержка Украины будет оставаться в центре внимания финского председательства во всех измерениях. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в этой связи заявил, что будущее финское председательство пытается "протащить" конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей Организации. "Я думаю, что такая идея (о нейтралитете - ред.) опасна в наше время", - заявила министр в интервью австрийскому информагентству APA, немецкому информагентству dpa, французскому агентству AFP и австрийской газете Der Standard. По словам Валтонен, она не ожидает, что Россия может напасть на Финляндию, поскольку ее страна обладает одной из крупнейших армий в Европе. Пункт о солидарности в Лиссабонском договоре ЕС (обязывает страны-члены ЕС предоставлять Европейскому Союзу гражданские и военные ресурсы, необходимые ему для осуществления Европейской политики в области безопасности и обороны) "даже более ясен", нежели обязательство поддерживать НАТО. "Поэтому Финляндия больше не считает себя нейтральной после вступления в ЕС (вместе с Австрией в 1995 году)", - добавила она. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.
https://ria.ru/20240919/belorussija-1973717240.html
https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973715164.html
финляндия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, украина, александр лукашевич, обсе, евросоюз, нато
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО
МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной

МИД Финляндии не ждет угрозы от России, но назвал идею о нейтралитете опасной

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чья страна в 2025 году станет председателем ОБСЕ, не ждет угрозы от РФ, но назвала идею о нейтралитете страны опасной.
В четверг Валтонен на постоянном совете ОБСЕ представила приоритеты своей страны в качестве нового действующего председателя организации на 2025 год. В частности, она заявила, что поддержка Украины будет оставаться в центре внимания финского председательства во всех измерениях. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в этой связи заявил, что будущее финское председательство пытается "протащить" конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей Организации.
Заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Белоруссия рассказала об ожиданиях от председательства Финляндии в ОБСЕ
19 сентября, 19:49
"Я думаю, что такая идея (о нейтралитете - ред.) опасна в наше время", - заявила министр в интервью австрийскому информагентству APA, немецкому информагентству dpa, французскому агентству AFP и австрийской газете Der Standard.
По словам Валтонен, она не ожидает, что Россия может напасть на Финляндию, поскольку ее страна обладает одной из крупнейших армий в Европе. Пункт о солидарности в Лиссабонском договоре ЕС (обязывает страны-члены ЕС предоставлять Европейскому Союзу гражданские и военные ресурсы, необходимые ему для осуществления Европейской политики в области безопасности и обороны) "даже более ясен", нежели обязательство поддерживать НАТО.
"Поэтому Финляндия больше не считает себя нейтральной после вступления в ЕС (вместе с Австрией в 1995 году)", - добавила она.
Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.
Город Мариехамн, Аландские острова, Финляндия - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ
19 сентября, 19:34
 
В миреФинляндияРоссияУкраинаАлександр ЛукашевичОБСЕЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала