https://ria.ru/20240920/finlyandiya-1973867603.html

МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной

МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной - РИА Новости, 20.09.2024

МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чья страна в 2025 году станет председателем ОБСЕ, не ждет угрозы от РФ, но назвала идею о нейтралитете страны опасной. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:10

2024-09-20T16:10

2024-09-20T16:25

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ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чья страна в 2025 году станет председателем ОБСЕ, не ждет угрозы от РФ, но назвала идею о нейтралитете страны опасной. В четверг Валтонен на постоянном совете ОБСЕ представила приоритеты своей страны в качестве нового действующего председателя организации на 2025 год. В частности, она заявила, что поддержка Украины будет оставаться в центре внимания финского председательства во всех измерениях. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в этой связи заявил, что будущее финское председательство пытается "протащить" конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей Организации. "Я думаю, что такая идея (о нейтралитете - ред.) опасна в наше время", - заявила министр в интервью австрийскому информагентству APA, немецкому информагентству dpa, французскому агентству AFP и австрийской газете Der Standard. По словам Валтонен, она не ожидает, что Россия может напасть на Финляндию, поскольку ее страна обладает одной из крупнейших армий в Европе. Пункт о солидарности в Лиссабонском договоре ЕС (обязывает страны-члены ЕС предоставлять Европейскому Союзу гражданские и военные ресурсы, необходимые ему для осуществления Европейской политики в области безопасности и обороны) "даже более ясен", нежели обязательство поддерживать НАТО. "Поэтому Финляндия больше не считает себя нейтральной после вступления в ЕС (вместе с Австрией в 1995 году)", - добавила она. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.

https://ria.ru/20240919/belorussija-1973717240.html

https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973715164.html

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в мире, финляндия, россия, украина, александр лукашевич, обсе, евросоюз, нато