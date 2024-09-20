МИД Финляндии назвал идею о нейтралитете с Россией опасной
МИД Финляндии не ждет угрозы от России, но назвал идею о нейтралитете опасной
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чья страна в 2025 году станет председателем ОБСЕ, не ждет угрозы от РФ, но назвала идею о нейтралитете страны опасной.
В четверг Валтонен на постоянном совете ОБСЕ представила приоритеты своей страны в качестве нового действующего председателя организации на 2025 год. В частности, она заявила, что поддержка Украины будет оставаться в центре внимания финского председательства во всех измерениях. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в этой связи заявил, что будущее финское председательство пытается "протащить" конфронтационные подходы по Украине и подменить мнением группы государств интересы развития всей Организации.
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"Я думаю, что такая идея (о нейтралитете - ред.) опасна в наше время", - заявила министр в интервью австрийскому информагентству APA, немецкому информагентству dpa, французскому агентству AFP и австрийской газете Der Standard.
По словам Валтонен, она не ожидает, что Россия может напасть на Финляндию, поскольку ее страна обладает одной из крупнейших армий в Европе. Пункт о солидарности в Лиссабонском договоре ЕС (обязывает страны-члены ЕС предоставлять Европейскому Союзу гражданские и военные ресурсы, необходимые ему для осуществления Европейской политики в области безопасности и обороны) "даже более ясен", нежели обязательство поддерживать НАТО.
"Поэтому Финляндия больше не считает себя нейтральной после вступления в ЕС (вместе с Австрией в 1995 году)", - добавила она.
Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.