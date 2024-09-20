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Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования - РИА Новости, 20.09.2024
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21:32 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/finansirovanie-1973929527.html
Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования
Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования - РИА Новости, 20.09.2024
Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложил увеличить финансовое предложение для украинской РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:32
2024-09-20T21:32
украина
россия
киев
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложил увеличить финансовое предложение для украинской стороны с 200 до 400 миллиардов евро на 2028-2034 годы. "Рассчитываем на начало финансового инструмента для Украины в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Предлагаем увеличить финансовое предложение для нашего государства с 200 до 400 миллиардов евро и ввести отдельную бюджетную программу", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, комментируя итоги встречи с президентом ЕК. Он также отметил, что украинские власти рассчитывают в рамках программы Ukraine Facility получить еще 16 миллиардов евро помощи до конца года. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. По мнению ЕК, погашение кредита может растянуться на 40 лет. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
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украина, россия, киев, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России, В мире
Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования

Шмыгаль обсудил фон дер Ляйен увеличение финансирования до 400 млрд евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложил увеличить финансовое предложение для украинской стороны с 200 до 400 миллиардов евро на 2028-2034 годы.
"Рассчитываем на начало финансового инструмента для Украины в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Предлагаем увеличить финансовое предложение для нашего государства с 200 до 400 миллиардов евро и ввести отдельную бюджетную программу", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, комментируя итоги встречи с президентом ЕК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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Вчера, 08:00
Он также отметил, что украинские власти рассчитывают в рамках программы Ukraine Facility получить еще 16 миллиардов евро помощи до конца года.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. По мнению ЕК, погашение кредита может растянуться на 40 лет.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Американцы и немцы топят Киев в четыре руки
16 августа, 08:00
 
УкраинаРоссияКиевДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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