https://ria.ru/20240920/finansirovanie-1973929527.html

Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования

Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования - РИА Новости, 20.09.2024

Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложил увеличить финансовое предложение для украинской РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:32

2024-09-20T21:32

2024-09-20T21:32

украина

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сергей лавров

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложил увеличить финансовое предложение для украинской стороны с 200 до 400 миллиардов евро на 2028-2034 годы. "Рассчитываем на начало финансового инструмента для Украины в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Предлагаем увеличить финансовое предложение для нашего государства с 200 до 400 миллиардов евро и ввести отдельную бюджетную программу", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, комментируя итоги встречи с президентом ЕК. Он также отметил, что украинские власти рассчитывают в рамках программы Ukraine Facility получить еще 16 миллиардов евро помощи до конца года. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. По мнению ЕК, погашение кредита может растянуться на 40 лет. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

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