Шмыгаль обсудил с фон дер Ляйен увеличение финансирования
Шмыгаль обсудил фон дер Ляйен увеличение финансирования до 400 млрд евро
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложил увеличить финансовое предложение для украинской стороны с 200 до 400 миллиардов евро на 2028-2034 годы.
"Рассчитываем на начало финансового инструмента для Украины в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Предлагаем увеличить финансовое предложение для нашего государства с 200 до 400 миллиардов евро и ввести отдельную бюджетную программу", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале, комментируя итоги встречи с президентом ЕК.
Запад засылает на Украину "чумную бациллу"
Вчера, 08:00
Он также отметил, что украинские власти рассчитывают в рамках программы Ukraine Facility получить еще 16 миллиардов евро помощи до конца года.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. По мнению ЕК, погашение кредита может растянуться на 40 лет.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американцы и немцы топят Киев в четыре руки
16 августа, 08:00