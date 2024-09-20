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Филимонов: повышение качества жизни вологжан - философия нашей команды - РИА Новости, 20.09.2024
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Вологодская область
 
18:06 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/filimonov-1973904851.html
Филимонов: повышение качества жизни вологжан - философия нашей команды
Филимонов: повышение качества жизни вологжан - философия нашей команды - РИА Новости, 20.09.2024
Филимонов: повышение качества жизни вологжан - философия нашей команды
Философия работы властей Вологодской области заключается в улучшении качества жизни местных жителей, заявил избранный губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:06
2024-09-20T18:06
вологодская область
георгий филимонов
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Философия работы властей Вологодской области заключается в улучшении качества жизни местных жителей, заявил избранный губернатор региона Георгий Филимонов. "Рейтинги должны отражать качественное улучшение жизни граждан. Синхронизация с национальными целями развития, рейтингами АСИ, национальными и федеральными проектами – неотъемлемая часть наших целей и задач. Но все приземляется на землю. Во главе угла – человек. И это философия работы нашей команды", – приводит пресс-служба правительства Вологодской области слова Филимонова. Он добавил, что по состоянию основных экономических индикаторов инвестиции в основной капитал в этом году вырастут по сравнению с предыдущим. В планах – выйти на 194 миллиарда рублей. Кроме того, Филимонов отметил, что все поручения, данные президентом России Владимиром Путиным правительству региона, будут выполнены.
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георгий филимонов, агентство стратегических инициатив (аси)
Вологодская область, Георгий Филимонов, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Филимонов: повышение качества жизни вологжан - философия нашей команды

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Философия работы властей Вологодской области заключается в улучшении качества жизни местных жителей, заявил избранный губернатор региона Георгий Филимонов.
"Рейтинги должны отражать качественное улучшение жизни граждан. Синхронизация с национальными целями развития, рейтингами АСИ, национальными и федеральными проектами – неотъемлемая часть наших целей и задач. Но все приземляется на землю. Во главе угла – человек. И это философия работы нашей команды", – приводит пресс-служба правительства Вологодской области слова Филимонова.
Он добавил, что по состоянию основных экономических индикаторов инвестиции в основной капитал в этом году вырастут по сравнению с предыдущим. В планах – выйти на 194 миллиарда рублей.
Кроме того, Филимонов отметил, что все поручения, данные президентом России Владимиром Путиным правительству региона, будут выполнены.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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