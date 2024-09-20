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Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ - РИА Новости, 20.09.2024
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22:23 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/figuranty-1973932438.html
Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ
Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ - РИА Новости, 20.09.2024
Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ
Шесть фигурантов "дела Wildberries" получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:23
2024-09-20T22:23
происшествия
стрельба у офиса wildberries в москве
wildberries
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Шесть фигурантов "дела Wildberries" получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. "Шесть человек получили административное наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что все фигуранты предприняли попытки проникнуть в приемный покой НИИ имени Н.В Склифосовского. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, у здания НИИ скорой помощи собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым, они препятствовали работе приемного отделения. Мужчины были проинформированы о том, что проход закрыт и им было предложено покинуть прилегающую к зданию территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах. При задержании фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем, к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.
https://ria.ru/20240920/wildberries-1973871577.html
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Происшествия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Wildberries
Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ

Шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ

© РИА Новости / Антон Вылекжанин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у офиса Wildberries в Москве
Автомобиль скорой медицинской помощи у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Антон Вылекжанин
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Автомобиль скорой медицинской помощи у офиса Wildberries в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Шесть фигурантов "дела Wildberries" получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Шесть человек получили административное наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказала собеседница агентства.
В инстанции уточнили, что все фигуранты предприняли попытки проникнуть в приемный покой НИИ имени Н.В Склифосовского.
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, у здания НИИ скорой помощи собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым, они препятствовали работе приемного отделения. Мужчины были проинформированы о том, что проход закрыт и им было предложено покинуть прилегающую к зданию территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах.
При задержании фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем, к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.
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ПроисшествияСтрельба у офиса Wildberries в МосквеWildberries
 
 
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