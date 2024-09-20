https://ria.ru/20240920/figuranty-1973932438.html

Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ

Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ - РИА Новости, 20.09.2024

Фигурантов дела о стрельбе у офиса WB арестовали за попытку попасть в НИИ

Шесть фигурантов "дела Wildberries" получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:23

2024-09-20T22:23

2024-09-20T22:23

происшествия

стрельба у офиса wildberries в москве

wildberries

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Шесть фигурантов "дела Wildberries" получили по 15 суток административного ареста за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. "Шесть человек получили административное наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что все фигуранты предприняли попытки проникнуть в приемный покой НИИ имени Н.В Склифосовского. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, у здания НИИ скорой помощи собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым, они препятствовали работе приемного отделения. Мужчины были проинформированы о том, что проход закрыт и им было предложено покинуть прилегающую к зданию территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах. При задержании фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем, к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.

https://ria.ru/20240920/wildberries-1973871577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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