https://ria.ru/20240920/festival-1973920525.html

Губернатор Малков: в Рязани стартовал фестиваль беспилотных авиасистем

Губернатор Малков: в Рязани стартовал фестиваль беспилотных авиасистем - РИА Новости, 20.09.2024

Губернатор Малков: в Рязани стартовал фестиваль беспилотных авиасистем

Всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем "Дотянуться до неба" стартовал в Рязани, на его площадках организуют лекции, деловые встречи и программы для... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:52

2024-09-20T19:52

2024-09-20T19:52

рязанская область

рязань

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем "Дотянуться до неба" стартовал в Рязани, на его площадках организуют лекции, деловые встречи и программы для школьников и студентов, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Стартовал Всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем "Дотянуться до неба". В этом году фестиваль проходит в 18 регионах, в том числе и в Рязани. Благодарю "Университет 2035" и Минобрнауки за оказанное доверие", - написал он в своем Telegram-канале. Малков отметил, что мероприятия фестиваля пройдут на нескольких площадках, в том числе в Рязанском радиотехническом университете. В течение трех дней планируется проведение лекций, деловых встреч, программ для школьников и студентов. Фестиваль объединяет профессионалов и любителей беспилотников, научное и экспертное сообщество, представителей промышленных предприятий и госкорпораций. По словам губернатора, Рязанская область является одним из пилотных регионов нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В Рязанском колледже электроники открылся один из первых в стране Центр практической подготовки в сфере БАС. В 17 школах действуют кружки, планируется создание дрон-парка для детей и молодежи. "У нас есть все для развития этого направления: более половины резидентов ИНТЦ "Аэрокосмическая долина" разрабатывают технологии и производят продукты в сфере БАС. Научно-производственный центр "ПРОТОС" в этом году получил аккредитацию и поддержку Минпромторга России", - подчеркнул Малков.

https://ria.ru/20240913/eksportery-1972559638.html

https://ria.ru/20240918/malkov-1973479088.html

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рязань, рязанская область, павел малков