https://ria.ru/20240920/evraev-1973908380.html
Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой
Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой - РИА Новости, 20.09.2024
Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обсудил с членами Совета Федерации РФ Наталией Косихиной и Александром Русаковым вопросы развития... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:35
2024-09-20T18:35
2024-09-20T18:35
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952878405_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d4baea4bfd3edca61609c1cbceb67875.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обсудил с членами Совета Федерации РФ Наталией Косихиной и Александром Русаковым вопросы развития региона, работа ведется в единой команде. "Вопросы развития региона обсудил с сенаторами Наталией Косихиной и Александром Русаковым. Совет Федерации начинает осеннюю сессию, и нам важно реализовать уже принятые решения и двигаться вперед по новым проектам… Работаем с сенаторами единой командой, взаимодействуем и синхронизируем шаги по развитию Ярославской области", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Евраев отметил, что весной во время Дней Ярославской области председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко поддержала многие предложения и инициативы правительства области, касавшиеся вопросов экологии. В числе важных вопросов губернатор назвал также необходимость строительства школ, больниц, учреждений культуры и спорта. "В зоне внимания объекты культурного наследия, неиспользуемое федеральное имущество. И мы серьезно продвинулись в этом вопросе", - добавил Евраев. По его словам, актуальна для региона и тема дорожного строительства. "Глава государства Владимир Владимирович Путин уже принял решение о расширении трассы М8. 20-километровый участок от границы Владимирской области со стороны Москвы до Переславля-Залесского Ярославской области станет четерыхполосным", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240917/dokhody-1973209675.html
https://ria.ru/20240918/evraev-1973524562.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952878405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9143ee5ae2cc6be146e6d9e363ec0b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обсудил с членами Совета Федерации РФ Наталией Косихиной и Александром Русаковым вопросы развития региона, работа ведется в единой команде.
"Вопросы развития региона обсудил с сенаторами Наталией Косихиной и Александром Русаковым. Совет Федерации начинает осеннюю сессию, и нам важно реализовать уже принятые решения и двигаться вперед по новым проектам… Работаем с сенаторами единой командой, взаимодействуем и синхронизируем шаги по развитию Ярославской области", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Евраев отметил, что весной во время Дней Ярославской области председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко
поддержала многие предложения и инициативы правительства области, касавшиеся вопросов экологии.
В числе важных вопросов губернатор назвал также необходимость строительства школ, больниц, учреждений культуры и спорта.
"В зоне внимания объекты культурного наследия, неиспользуемое федеральное имущество. И мы серьезно продвинулись в этом вопросе", - добавил Евраев.
По его словам, актуальна для региона и тема дорожного строительства.
"Глава государства Владимир Владимирович Путин уже принял решение о расширении трассы М8. 20-километровый участок от границы Владимирской области
со стороны Москвы
до Переславля-Залесского
Ярославской области станет четерыхполосным", - отметил глава региона.