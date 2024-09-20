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Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой - РИА Новости, 20.09.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:35 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/evraev-1973908380.html
Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой
Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой - РИА Новости, 20.09.2024
Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обсудил с членами Совета Федерации РФ Наталией Косихиной и Александром Русаковым вопросы развития... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:35
2024-09-20T18:35
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обсудил с членами Совета Федерации РФ Наталией Косихиной и Александром Русаковым вопросы развития региона, работа ведется в единой команде. "Вопросы развития региона обсудил с сенаторами Наталией Косихиной и Александром Русаковым. Совет Федерации начинает осеннюю сессию, и нам важно реализовать уже принятые решения и двигаться вперед по новым проектам… Работаем с сенаторами единой командой, взаимодействуем и синхронизируем шаги по развитию Ярославской области", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Евраев отметил, что весной во время Дней Ярославской области председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко поддержала многие предложения и инициативы правительства области, касавшиеся вопросов экологии. В числе важных вопросов губернатор назвал также необходимость строительства школ, больниц, учреждений культуры и спорта. "В зоне внимания объекты культурного наследия, неиспользуемое федеральное имущество. И мы серьезно продвинулись в этом вопросе", - добавил Евраев. По его словам, актуальна для региона и тема дорожного строительства. "Глава государства Владимир Владимирович Путин уже принял решение о расширении трассы М8. 20-километровый участок от границы Владимирской области со стороны Москвы до Переславля-Залесского Ярославской области станет четерыхполосным", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240917/dokhody-1973209675.html
https://ria.ru/20240918/evraev-1973524562.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Губернатор Евраев: работаем с сенаторами единой командой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обсудил с членами Совета Федерации РФ Наталией Косихиной и Александром Русаковым вопросы развития региона, работа ведется в единой команде.
"Вопросы развития региона обсудил с сенаторами Наталией Косихиной и Александром Русаковым. Совет Федерации начинает осеннюю сессию, и нам важно реализовать уже принятые решения и двигаться вперед по новым проектам… Работаем с сенаторами единой командой, взаимодействуем и синхронизируем шаги по развитию Ярославской области", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы
17 сентября, 16:23
Евраев отметил, что весной во время Дней Ярославской области председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко поддержала многие предложения и инициативы правительства области, касавшиеся вопросов экологии.
В числе важных вопросов губернатор назвал также необходимость строительства школ, больниц, учреждений культуры и спорта.
"В зоне внимания объекты культурного наследия, неиспользуемое федеральное имущество. И мы серьезно продвинулись в этом вопросе", - добавил Евраев.
По его словам, актуальна для региона и тема дорожного строительства.
"Глава государства Владимир Владимирович Путин уже принял решение о расширении трассы М8. 20-километровый участок от границы Владимирской области со стороны Москвы до Переславля-Залесского Ярославской области станет четерыхполосным", - отметил глава региона.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Михаил Евраев поддержал педагогов и родителей школы №42 Ярославля
18 сентября, 22:40
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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