https://ria.ru/20240920/evakuatsiya-1973904576.html
Жительница Тверской области рассказала о помощи при эвакуации из-за БПЛА
Жительница Тверской области рассказала о помощи при эвакуации из-за БПЛА - РИА Новости, 20.09.2024
Жительница Тверской области рассказала о помощи при эвакуации из-за БПЛА
Жительница Торопца Тверской области Валентина Бурлакова рассказала РИА Новости о пришедшей со стороны волонтеров помощи при эвакуации города из-за атаки... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:05
2024-09-20T18:05
2024-09-20T18:05
специальная военная операция на украине
торопец
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 20 сен — РИА Новости. Жительница Торопца Тверской области Валентина Бурлакова рассказала РИА Новости о пришедшей со стороны волонтеров помощи при эвакуации города из-за атаки украинских беспилотников. В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор области Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в свои дома. В беседе с корреспондентом РИА Новости Бурлакова рассказала, что в ночь атаки БПЛА она вместе с другими жителями дома, кто не смог выехать из города, спустилась в подвал. Среди них были пожилые люди, которые не могли передвигаться без помощи и долго находиться в сидячем положении, поэтому через некоторое время они вызвали спасателей МЧС, которые эвакуировали их в Западную Двину. "Все было достойно организовано. Нас накормили, оказали медицинскую помощь. Здесь кому-то плохо стало, у меня у самой давление поднялось до 190, никогда такого не было… Кому-то уколы (сделали - ред.), кому-то таблетки дали", - рассказала собеседница агентства. Она также указала на то, что в пунктах временного размещения волонтеры относились ко всем внимательно. "Все постоянно спрашивали: что надо, в чем мы нуждаемся", - отметила Бурлакова. Также, по ее словам, волонтеры привозят продукты и медикаменты жителям, которые не могут пойти и самостоятельно обратиться за помощью. "Я хочу сказать большое спасибо волонтерам, потому что они молодцы, быстро сориентировались. Это, конечно, радует. Потому что это забота в такой момент, когда ты растерян, когда не знаешь, что делать. Очень хорошо, что есть среди нас неравнодушные люди", - поделилась женщина.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973347847.html
https://ria.ru/20240919/toropets-1973625173.html
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торопец, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Торопец, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Жительница Тверской области рассказала о помощи при эвакуации из-за БПЛА
Жительница Тверской области рассказала о помощи при эвакуации Торопца из-за БПЛА
ТОРОПЕЦ (Тверская область), 20 сен — РИА Новости. Жительница Торопца Тверской области Валентина Бурлакова рассказала РИА Новости о пришедшей со стороны волонтеров помощи при эвакуации города из-за атаки украинских беспилотников.
В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. После атаки БПЛА в ряде домов в Торопце были выбиты окна и двери, а с некоторых объектов снесены крыши. Губернатор области Игорь Руденя
принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в свои дома.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Бурлакова рассказала, что в ночь атаки БПЛА она вместе с другими жителями дома, кто не смог выехать из города, спустилась в подвал. Среди них были пожилые люди, которые не могли передвигаться без помощи и долго находиться в сидячем положении, поэтому через некоторое время они вызвали спасателей МЧС
, которые эвакуировали их в Западную Двину.
"Все было достойно организовано. Нас накормили, оказали медицинскую помощь. Здесь кому-то плохо стало, у меня у самой давление поднялось до 190, никогда такого не было… Кому-то уколы (сделали - ред.), кому-то таблетки дали", - рассказала собеседница агентства.
Она также указала на то, что в пунктах временного размещения волонтеры относились ко всем внимательно.
"Все постоянно спрашивали: что надо, в чем мы нуждаемся", - отметила Бурлакова.
Также, по ее словам, волонтеры привозят продукты и медикаменты жителям, которые не могут пойти и самостоятельно обратиться за помощью.
"Я хочу сказать большое спасибо волонтерам, потому что они молодцы, быстро сориентировались. Это, конечно, радует. Потому что это забота в такой момент, когда ты растерян, когда не знаешь, что делать. Очень хорошо, что есть среди нас неравнодушные люди", - поделилась женщина.