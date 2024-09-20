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В Курской области эвакуировали более 5700 человек - РИА Новости, 20.09.2024
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14:26 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/evakuatsiya-1973834110.html
В Курской области эвакуировали более 5700 человек
В Курской области эвакуировали более 5700 человек - РИА Новости, 20.09.2024
В Курской области эвакуировали более 5700 человек
В ходе эвакуации из Рыльского и Хомутовского районов Курской области за несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:26
2024-09-20T14:26
курская область
россия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В ходе эвакуации из Рыльского и Хомутовского районов Курской области за несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. "На текущей неделе на заседании регионального оперштаба принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. За несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240920/peskov-1973812138.html
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курская область, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курская область, Россия, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области эвакуировали более 5700 человек

В Курской области более 5700 человек эвакуировали в безопасные районы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей Курской области
Эвакуация жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эвакуация жителей Курской области
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В ходе эвакуации из Рыльского и Хомутовского районов Курской области за несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На текущей неделе на заседании регионального оперштаба принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. За несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек", - говорится в сообщении.
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