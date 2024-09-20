https://ria.ru/20240920/evakuatsiya-1973834110.html

В Курской области эвакуировали более 5700 человек

В Курской области эвакуировали более 5700 человек - РИА Новости, 20.09.2024

В Курской области эвакуировали более 5700 человек

В ходе эвакуации из Рыльского и Хомутовского районов Курской области за несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:26

2024-09-20T14:26

2024-09-20T14:26

курская область

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В ходе эвакуации из Рыльского и Хомутовского районов Курской области за несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. "На текущей неделе на заседании регионального оперштаба принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. За несколько дней вывезено в безопасные районы более 5700 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240920/peskov-1973812138.html

курская область

россия

украина

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курская область, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)