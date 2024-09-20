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ВСУ атаковали Энергодар дронами - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 20.09.2024 (обновлено: 19:32 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/energodar-1973916240.html
ВСУ атаковали Энергодар дронами
ВСУ атаковали Энергодар дронами - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ атаковали Энергодар дронами
Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:17
2024-09-20T19:32
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
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вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали Энергодар дронами

Энергодар рядом с Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская АЭСРоссияПроисшествия
 
 
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