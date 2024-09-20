https://ria.ru/20240920/energodar-1973916240.html
ВСУ атаковали Энергодар дронами
ВСУ атаковали Энергодар дронами - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ атаковали Энергодар дронами
Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:17
2024-09-20T19:17
2024-09-20T19:32
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали Энергодар дронами
Энергодар рядом с Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ