https://ria.ru/20240920/energodar-1973916240.html

ВСУ атаковали Энергодар дронами

ВСУ атаковали Энергодар дронами - РИА Новости, 20.09.2024

ВСУ атаковали Энергодар дронами

Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:17

2024-09-20T19:17

2024-09-20T19:32

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня вечером город-спутник Запорожской АЭС подвергся повторной атаке дронов ВСУ. Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

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вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, россия, происшествия