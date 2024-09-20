https://ria.ru/20240920/energodar-1973784959.html
Украинский беспилотник атаковал Энергодар
Украинский беспилотник атаковал Энергодар - РИА Новости, 20.09.2024
Украинский беспилотник атаковал Энергодар
Украинские войска атаковали дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:08
2024-09-20T11:08
2024-09-20T11:29
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", — говорится в публикации.Второй беспилотник сбили в воздухе.Администрация призвала жителей города избегать открытых пространств, сохранять внимательность и осторожность.В минувшую среду ВСУ атаковали Энергодар более чем десятью дронами. Повреждения получил газопровод, жители не пострадали.Как заявлял глава городской администрации Эдуард Сеновоз, атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара стали системными, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, ВСУ используют практически весь арсенал артиллерии и беспилотных средств, в основном это FPV-дроны.
https://ria.ru/20240916/magate-1972970007.html
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энергодар, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Энергодар
Украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру в Энергодаре