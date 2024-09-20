https://ria.ru/20240920/efimov-1973710084.html

Ефимов: в парке "Москино" построят новые павильоны и площадки в рамках КРТ

Ефимов: в парке "Москино" построят новые павильоны и площадки в рамках КРТ - РИА Новости, 20.09.2024

Ефимов: в парке "Москино" построят новые павильоны и площадки в рамках КРТ

В кинопарке "Москино" в Новой Москве построят новые павильоны и площадки для съемок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:10

2024-09-20T14:10

2024-09-20T14:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В кинопарке "Москино" в Новой Москве построят новые павильоны и площадки для съемок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В районе Троицк на территории площадью свыше 142 гектаров, относящейся к уникальному комплексу – кинопарку "Москино", планируется построить павильоны и стационарные площадки для проведения натурных киносъемок. Общая площадь возводимой недвижимости может превысить 2,1 миллиона квадратных метров. Проект включает в себя 24 участка, площадь которых варьируется от 0,01 до 80,86 гектара", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, реорганизуемая территория расположена вблизи деревни Юрово, рядом с Калужским шоссе. В проект КРТ также вошли неэффективно используемые территории с ветхими строениями, в том числе заброшенный лагерь "Чайка".В сообщении указывается, что в кинопарке в том числе возведут фестивальные и концертные площадки."Кроме того, на участках могут появиться сооружения для инженерного обслуживания, склады и мастерские для производства декораций, объекты для размещения съемочных групп и посетителей кинокластера, кафе и магазины. Здесь обустроят парковые зоны и проложат дороги", – перечислил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.В сообщении напоминается, что в прошлом году для расширения кинопарка в Новой Москве город предоставил десять земельных участков суммарной площадью более 138 гектаров.Кинопарк "Москино" в Новой Москве - комплекс натурных площадок для съемок кино и сопутствующей инфраструктуры. Общая площадь территории - более 1,1 тысячи гектаров, на которых предусмотрено строительство свыше 60 натурных локаций. Предполагается, что кинопарк станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире.В рамках первой очереди кинопарка, открытие которой состоялось в сентябре, на 180 гектарах построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы