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На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль - РИА Новости, 20.09.2024
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08:14 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/dtp-1973753908.html
На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль
На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль - РИА Новости, 20.09.2024
На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне седьмого километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:14
2024-09-20T08:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне седьмого километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне седьмого километра МКАД, в районе дома 34с4 по улице Молдагуловой, водитель легкового автомобиля столкнулся с остановившимся на проезжей части грузовиком. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на шести километрах.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль

На внешней стороне 7 километра МКАД затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне седьмого километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне седьмого километра МКАД, в районе дома 34с4 по улице Молдагуловой, водитель легкового автомобиля столкнулся с остановившимся на проезжей части грузовиком. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на шести километрах.
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