https://ria.ru/20240920/dtp-1973753908.html

На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль

На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль - РИА Новости, 20.09.2024

На МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне седьмого километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:14

2024-09-20T08:14

2024-09-20T08:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне седьмого километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне седьмого километра МКАД, в районе дома 34с4 по улице Молдагуловой, водитель легкового автомобиля столкнулся с остановившимся на проезжей части грузовиком. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение в районе ДТП затруднено на шести километрах.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва