"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Стариков: ВСУ столкнулись с оперативно-тактическим кризисом под Красноармейском
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
"Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении", — отметил он.
В Киеве устроили истерику из-за Крыма
Вчера, 09:59
По словам полковника, ВСУ направляют все больше ресурсов в Курскую область, пытаясь удержать часть территорий. При этом эксперт добавил, что это направление не будет иметь никакого влияния на исход боевых действий в целом.
"Таким образом мы расширили линии боевого соприкосновения и ввели в бой дополнительные резервы при отсутствии таковых", — посетовал Стариков.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
"ВСУ не могут ничего понять". Что изобрели на фронте
19 сентября, 08:00