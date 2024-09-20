https://ria.ru/20240920/donbass-1973849995.html

"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 20.09.2024

"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:10

2024-09-20T15:10

2024-09-20T16:58

специальная военная операция на украине

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донбасс

курская область

украина

олег стариков

сергей шойгу

служба безопасности украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении", — отметил он.По словам полковника, ВСУ направляют все больше ресурсов в Курскую область, пытаясь удержать часть территорий. При этом эксперт добавил, что это направление не будет иметь никакого влияния на исход боевых действий в целом."Таким образом мы расширили линии боевого соприкосновения и ввели в бой дополнительные резервы при отсутствии таковых", — посетовал Стариков.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20240920/krym-1973767542.html

https://ria.ru/20240919/kulibin-1973441060.html

донбасс

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в мире, донбасс, курская область, украина, олег стариков, сергей шойгу, служба безопасности украины, вооруженные силы украины