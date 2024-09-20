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"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 20.09.2024 (обновлено: 16:58 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/donbass-1973849995.html
"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 20.09.2024
"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:10
2024-09-20T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
курская область
украина
олег стариков
сергей шойгу
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. &lt;…&gt; Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении", — отметил он.По словам полковника, ВСУ направляют все больше ресурсов в Курскую область, пытаясь удержать часть территорий. При этом эксперт добавил, что это направление не будет иметь никакого влияния на исход боевых действий в целом."Таким образом мы расширили линии боевого соприкосновения и ввели в бой дополнительные резервы при отсутствии таковых", — посетовал Стариков.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240920/krym-1973767542.html
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в мире, донбасс, курская область, украина, олег стариков, сергей шойгу, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Курская область, Украина, Олег Стариков, Сергей Шойгу, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Расширили линии". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Стариков: ВСУ столкнулись с оперативно-тактическим кризисом под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
"Обстановка на фронте остается крайне тяжелой. Все решается в Донбассе. <…> Оперативно-тактический Кризис на Красноармейском направлении, тактический кризис на Кураховском направлении, элементы тактического кризиса на Угледарском направлении", — отметил он.
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По словам полковника, ВСУ направляют все больше ресурсов в Курскую область, пытаясь удержать часть территорий. При этом эксперт добавил, что это направление не будет иметь никакого влияния на исход боевых действий в целом.
"Таким образом мы расширили линии боевого соприкосновения и ввели в бой дополнительные резервы при отсутствии таковых", — посетовал Стариков.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКурская областьУкраинаОлег СтариковСергей ШойгуСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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