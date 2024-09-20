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Слуцкий назвал инициативу по передаче Крыма под мандат ООН мертворожденной - РИА Новости, 20.09.2024
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21:57 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/crimea-1973931078.html
Слуцкий назвал инициативу по передаче Крыма под мандат ООН мертворожденной
Слуцкий назвал инициативу по передаче Крыма под мандат ООН мертворожденной - РИА Новости, 20.09.2024
Слуцкий назвал инициативу по передаче Крыма под мандат ООН мертворожденной
Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:57
2024-09-20T21:57
россия
украина
севастополь
радослав сикорский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова. "Инициатива Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – мертворожденная и бессмысленная. Крым вошел в состав России по воле жителей полуострова. Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар - инициатив "русофобствующих ястребов". "Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ. Со всеми вытекающими последствиями", - заключил парламентарий. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html
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россия, украина, севастополь, радослав сикорский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, оон, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Радослав Сикорский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ООН, В мире
Слуцкий назвал инициативу по передаче Крыма под мандат ООН мертворожденной

Слуцкий назвал идею Польши передать Крым под мандат ООН мертворожденной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники
Вчера, 08:00
"Инициатива Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – мертворожденная и бессмысленная. Крым вошел в состав России по воле жителей полуострова. Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар - инициатив "русофобствующих ястребов".
"Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ. Со всеми вытекающими последствиями", - заключил парламентарий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Киеве устроили истерику из-за Крыма
Вчера, 09:59
 
РоссияУкраинаСевастопольРадослав СикорскийЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинООНВ мире
 
 
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