https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973849078.html

Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске

Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске - РИА Новости, 20.09.2024

Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске

Мужчине, который грубо вел себя с учительницей в одной из школ Челябинска, может грозить до пяти лет тюрьмы, если будет доказано, что преступление было... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:10

2024-09-20T15:10

2024-09-20T15:44

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мужчине, который грубо вел себя с учительницей в одной из школ Челябинска, может грозить до пяти лет тюрьмы, если будет доказано, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Надеюсь, что Руслана Панченкова ждет справедливое наказание. Статья 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") предусматривает до 2 лет лишения свободы. А если удастся доказать, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, то его ждет до 5 лет совсем не таборной жизни", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что только после личного вмешательства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело против родителя из Челябинска. Уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве возбудили после инцидента в школе Челябинска, где мужчина в классе грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, сообщило раннее следственное управление СК РФ по региону. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел, вероятно, отец одного из учащихся и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", ему грозит до 15 суток ареста.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972898548.html

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