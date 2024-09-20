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Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске - РИА Новости, 20.09.2024
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15:10 20.09.2024 (обновлено: 15:44 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973849078.html
Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске
Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске - РИА Новости, 20.09.2024
Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске
Мужчине, который грубо вел себя с учительницей в одной из школ Челябинска, может грозить до пяти лет тюрьмы, если будет доказано, что преступление было... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:10
2024-09-20T15:44
происшествия
россия
челябинск
александр хинштейн
александр бастрыкин
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мужчине, который грубо вел себя с учительницей в одной из школ Челябинска, может грозить до пяти лет тюрьмы, если будет доказано, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Надеюсь, что Руслана Панченкова ждет справедливое наказание. Статья 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") предусматривает до 2 лет лишения свободы. А если удастся доказать, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, то его ждет до 5 лет совсем не таборной жизни", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что только после личного вмешательства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело против родителя из Челябинска. Уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве возбудили после инцидента в школе Челябинска, где мужчина в классе грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, сообщило раннее следственное управление СК РФ по региону. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел, вероятно, отец одного из учащихся и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", ему грозит до 15 суток ареста.
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происшествия, россия, челябинск, александр хинштейн, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Россия, Челябинск, Александр Хинштейн, Александр Бастрыкин, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Хинштейн прокомментировал инцидент с учительницей в Челябинске

Мужчине, угрожавшему учительнице в Челябинске, грозит до пяти лет тюрьмы

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мужчине, который грубо вел себя с учительницей в одной из школ Челябинска, может грозить до пяти лет тюрьмы, если будет доказано, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Надеюсь, что Руслана Панченкова ждет справедливое наказание. Статья 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") предусматривает до 2 лет лишения свободы. А если удастся доказать, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, то его ждет до 5 лет совсем не таборной жизни", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что только после личного вмешательства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело против родителя из Челябинска.
Уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве возбудили после инцидента в школе Челябинска, где мужчина в классе грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, сообщило раннее следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел, вероятно, отец одного из учащихся и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", ему грозит до 15 суток ареста.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскАлександр ХинштейнАлександр БастрыкинИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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