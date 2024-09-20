https://ria.ru/20240920/cheljabinsk-1973871890.html

В Челябинске арестовали мужчину, оскорбившего учительницу

В Челябинске арестовали мужчину, оскорбившего учительницу - РИА Новости, 20.09.2024

В Челябинске арестовали мужчину, оскорбившего учительницу

Суд назначил наказание в виде 14 суток административного ареста мужчине, который грубо повел себя по отношению к учительнице в школе Челябинска, из-за чего она... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:48

2024-09-20T16:48

2024-09-20T16:48

происшествия

россия

челябинск

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 14 суток административного ареста мужчине, который грубо повел себя по отношению к учительнице в школе Челябинска, из-за чего она попала в больницу, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел, вероятно, отец одного из учащихся и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". "Административный материал в отношении 37-летнего хулигана, оскорбившего преподавателя школы, рассмотрен судьей Металлургического районного суда Челябинска. Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток", - говорится в сообщении. Отбывать наказание мужчина будет в специальном приёмнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, уточняется в сообщении. Как сообщало СУСК, в следственном отделе по Металлургическому району города Челябинск были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)".

https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973849078.html

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происшествия, россия, челябинск, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске