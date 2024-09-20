https://ria.ru/20240920/cheljabinsk-1973765255.html
В Челябинске возбудили дела после инцидента в школе
В Челябинске возбудили дела после инцидента в школе - РИА Новости, 20.09.2024
В Челябинске возбудили дела после инцидента в школе
Уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве возбудили после инцидента в школе Челябинска, где мужчина в классе грубо вел себя с учительницей, из-за чего... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:46
2024-09-20T09:46
2024-09-20T09:48
происшествия
россия
челябинск
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве возбудили после инцидента в школе Челябинска, где мужчина в классе грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел, вероятно, отец одного из учащихся и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", ему грозит до 15 суток ареста. "В следственном отделе по Металлургическому району города Челябинск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/rassledovanie-1921112377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, челябинск, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Челябинск, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинске возбудили дела после инцидента в школе
СК возбудил 2 дела после инцидента в Челябинске, где мужчина угрожал учительнице
ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости.
Уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве возбудили после инцидента в школе Челябинска, где мужчина в классе грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, сообщило следственное управление СК РФ
по региону.
Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел, вероятно, отец одного из учащихся и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", ему грозит до 15 суток ареста.
"В следственном отделе по Металлургическому району города Челябинск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.