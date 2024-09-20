Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи Йемена
UKMTO сообщило о подозрительном сближении с судном у йеменского порта Моха
© iStock.com / Belal Al-shaqaqiФлаг Йемена
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Флаг Йемена. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о подозрительном сближении с судном вблизи йеменского порта Моха.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 45 морских милях (83,3 километра, – ред.) к югу от Мохи, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении на сайте управления.
Инцидент классифицируется как "подозрительное сближение".
Позднее управление сообщило, что недалеко от судна был замечен беспилотный надводный аппарат, который по описанию капитана перемещался хаотично, а затем уплыл. Отмечается, что судно и экипаж находятся в безопасности.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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