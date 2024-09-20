https://ria.ru/20240920/britanija-1973900551.html

Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи Йемена

Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи Йемена - РИА Новости, 20.09.2024

Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о подозрительном сближении с судном вблизи йеменского порта Моха. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:52

2024-09-20T17:52

2024-09-20T21:46

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ансар алла

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о подозрительном сближении с судном вблизи йеменского порта Моха."UKMTO получило сообщение об инциденте в 45 морских милях (83,3 километра, – ред.) к югу от Мохи, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении на сайте управления.Инцидент классифицируется как "подозрительное сближение".Позднее управление сообщило, что недалеко от судна был замечен беспилотный надводный аппарат, который по описанию капитана перемещался хаотично, а затем уплыл. Отмечается, что судно и экипаж находятся в безопасности.UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, йемен, красное море, палестина, ансар алла