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В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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14:43 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/bolgarija-1973838787.html
В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ
В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ
Комитет парламента Болгарии по культуре и СМИ отклонил в первом чтении законопроект об иноагентах, сообщает местное издание Sofia Globe. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:43
2024-09-20T14:43
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Комитет парламента Болгарии по культуре и СМИ отклонил в первом чтении законопроект об иноагентах, сообщает местное издание Sofia Globe. "Выдвинутый болгарской партией меньшинства "Возрождение" законопроект… который бы создал реестр "иностранных агентов"… был отклонен в первом чтении комитетом парламента по культуре и СМИ", - говорится в сообщении. За принятие законопроекта проголосовали два депутата, шестеро выступили против, еще двое воздержались. По данным издания, закон обязал бы все физические и юридические лица, включая политиков, политические партии и СМИ, зарегистрироваться в качестве иноагента, если они получают финансирование из-за рубежа, для обеспечения прозрачности их финансирования. Отмечается, что партия "Возрождение" выдвигает законопроект на обсуждение уже третий раз. Первые две попытки предпринимались при предыдущем составе парламента.
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в мире, болгария, возрождение
В мире, Болгария, Возрождение
В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ

Sofia Globe: парламент Болгарии отклонил законопроект об иноагентах

© iStock.com / Media Trading LtdВид на собор Александра Невского в Софии, Болгария
Вид на собор Александра Невского в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© iStock.com / Media Trading Ltd
Вид на собор Александра Невского в Софии, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Комитет парламента Болгарии по культуре и СМИ отклонил в первом чтении законопроект об иноагентах, сообщает местное издание Sofia Globe.
"Выдвинутый болгарской партией меньшинства "Возрождение" законопроект… который бы создал реестр "иностранных агентов"… был отклонен в первом чтении комитетом парламента по культуре и СМИ", - говорится в сообщении.
За принятие законопроекта проголосовали два депутата, шестеро выступили против, еще двое воздержались.
По данным издания, закон обязал бы все физические и юридические лица, включая политиков, политические партии и СМИ, зарегистрироваться в качестве иноагента, если они получают финансирование из-за рубежа, для обеспечения прозрачности их финансирования.
Отмечается, что партия "Возрождение" выдвигает законопроект на обсуждение уже третий раз. Первые две попытки предпринимались при предыдущем составе парламента.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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