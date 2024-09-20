https://ria.ru/20240920/bolgarija-1973838787.html

В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ

В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах, пишут СМИ

Комитет парламента Болгарии по культуре и СМИ отклонил в первом чтении законопроект об иноагентах, сообщает местное издание Sofia Globe. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:43

2024-09-20T14:43

2024-09-20T14:43

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возрождение

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Комитет парламента Болгарии по культуре и СМИ отклонил в первом чтении законопроект об иноагентах, сообщает местное издание Sofia Globe. "Выдвинутый болгарской партией меньшинства "Возрождение" законопроект… который бы создал реестр "иностранных агентов"… был отклонен в первом чтении комитетом парламента по культуре и СМИ", - говорится в сообщении. За принятие законопроекта проголосовали два депутата, шестеро выступили против, еще двое воздержались. По данным издания, закон обязал бы все физические и юридические лица, включая политиков, политические партии и СМИ, зарегистрироваться в качестве иноагента, если они получают финансирование из-за рубежа, для обеспечения прозрачности их финансирования. Отмечается, что партия "Возрождение" выдвигает законопроект на обсуждение уже третий раз. Первые две попытки предпринимались при предыдущем составе парламента.

https://ria.ru/20240919/inoagent-1973716121.html

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в мире, болгария, возрождение