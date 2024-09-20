https://ria.ru/20240920/biznes-1973684575.html

Бизнесмены заключили договоры на 3,4 млрд рублей с помощью МСП.РФ

Бизнесмены заключили договоры на 3,4 млрд рублей с помощью МСП.РФ - РИА Новости, 20.09.2024

Бизнесмены заключили договоры на 3,4 млрд рублей с помощью МСП.РФ

После использования сервиса "Гид по закупкам" цифровой платформы МСП.РФ предприниматели стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках 223-ФЗ, они заключили... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. После использования сервиса "Гид по закупкам" цифровой платформы МСП.РФ предприниматели стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках 223-ФЗ, они заключили 419 договоров на сумму более 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Консультации, полученные в ответ на запрос через сервис, помогли предпринимателям принять участие в закупках, 55 из которых стали поставщиками госкомпаний.Так, например, МСП из Республики Татарстан заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ, предприниматель из Тюменской области – на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся, организация из Пермского края – на поставку средств индивидуальной защиты."За время действия "Гида по закупкам" от малого и среднего бизнеса поступило более 600 заявок. Предпринимателей интересуют вопросы, связанные с поиском закупок, заключением договоров, банковскими гарантиями", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Наиболее активными в использовании сервиса стали предприниматели Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской и Новосибирской областей. Именно из этих регионов было больше всего заявок.Исаевич также добавил, что предприниматели обращались и для защиты своих интересов в спорных ситуациях с заказчиками. Помимо этого, от бизнеса поступали заявки и по вопросам заключения офсетных договоров и участия в программах "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html

https://ria.ru/20240903/msp-1970054488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, республика татарстан (татарстан), тюменская область, александр исаевич, владимир путин, корпорация мсп