https://ria.ru/20240920/biznes-1973684575.html
Бизнесмены заключили договоры на 3,4 млрд рублей с помощью МСП.РФ
Бизнесмены заключили договоры на 3,4 млрд рублей с помощью МСП.РФ - РИА Новости, 20.09.2024
Бизнесмены заключили договоры на 3,4 млрд рублей с помощью МСП.РФ
После использования сервиса "Гид по закупкам" цифровой платформы МСП.РФ предприниматели стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках 223-ФЗ, они заключили... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:00
2024-09-20T10:00
2024-09-20T10:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
россия
республика татарстан (татарстан)
тюменская область
александр исаевич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3f94111e1ef0257458a6887811940d2c.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. После использования сервиса "Гид по закупкам" цифровой платформы МСП.РФ предприниматели стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках 223-ФЗ, они заключили 419 договоров на сумму более 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Консультации, полученные в ответ на запрос через сервис, помогли предпринимателям принять участие в закупках, 55 из которых стали поставщиками госкомпаний.Так, например, МСП из Республики Татарстан заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ, предприниматель из Тюменской области – на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся, организация из Пермского края – на поставку средств индивидуальной защиты."За время действия "Гида по закупкам" от малого и среднего бизнеса поступило более 600 заявок. Предпринимателей интересуют вопросы, связанные с поиском закупок, заключением договоров, банковскими гарантиями", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Наиболее активными в использовании сервиса стали предприниматели Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской и Новосибирской областей. Именно из этих регионов было больше всего заявок.Исаевич также добавил, что предприниматели обращались и для защиты своих интересов в спорных ситуациях с заказчиками. Помимо этого, от бизнеса поступали заявки и по вопросам заключения офсетных договоров и участия в программах "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html
https://ria.ru/20240903/msp-1970054488.html
россия
республика татарстан (татарстан)
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42fdd17dcdc68177b34b4559d8ca22dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, республика татарстан (татарстан), тюменская область, александр исаевич, владимир путин, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Тюменская область, Александр Исаевич, Владимир Путин, Корпорация МСП
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. После использования сервиса "Гид по закупкам" цифровой платформы МСП.РФ предприниматели стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках 223-ФЗ, они заключили 419 договоров на сумму более 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Консультации, полученные в ответ на запрос через сервис, помогли предпринимателям принять участие в закупках, 55 из которых стали поставщиками госкомпаний.
Так, например, МСП из Республики Татарстан заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ, предприниматель из Тюменской области – на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся, организация из Пермского края – на поставку средств индивидуальной защиты.
"За время действия "Гида по закупкам" от малого и среднего бизнеса поступило более 600 заявок. Предпринимателей интересуют вопросы, связанные с поиском закупок, заключением договоров, банковскими гарантиями", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Наиболее активными в использовании сервиса стали предприниматели Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской и Новосибирской областей. Именно из этих регионов было больше всего заявок.
Исаевич также добавил, что предприниматели обращались и для защиты своих интересов в спорных ситуациях с заказчиками. Помимо этого, от бизнеса поступали заявки и по вопросам заключения офсетных договоров и участия в программах "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков.
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП
совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.