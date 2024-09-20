https://ria.ru/20240920/bilayn--1973662192.html

Билайн бизнес поможет перенести сайт клиента на российскую платформу

Билайн бизнес поможет перенести сайт клиента на российскую платформу - РИА Новости, 20.09.2024

Билайн бизнес поможет перенести сайт клиента на российскую платформу

Сервис OneБизнес (Единый бизнес) (18+) от билайна поможет перенести сайт клиента на российскую платформу, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

2024-09-20T10:00

россия

вымпелком

билайн

технологии

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сервис OneБизнес (Единый бизнес) (18+) от билайна поможет перенести сайт клиента на российскую платформу, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".В компании напомнили, что вопрос переноса своего сайта или интернет-магазина на российскую площадку сейчас актуален как никогда. Однако зачастую этот процесс не получается настроить быстро, особенно, если хочется внести давно назревшие изменения на странице. Помочь в этом может сервис OneБизнес от билайна — конструктор сайтов с ИИ (искусственным интеллетом).С помощью этого решения можно создать свой сайт без необходимости привлечения специалистов. Достаточно выбрать тип будущего портала и ввести несколько предложений о своем бизнесе, на основании которых и будет создана страница. Система автоматически сгенерирует и разместит все необходимые блоки и модули. Более того, для новых клиентов сейчас действуют особые условия — до 14 дней тестового доступа к сервису.С помощью OneБизнес можно не только перенести уже существующий сайт на отечественную платформу, но и создать абсолютно новую страницу с помощью технологий ИИ. Специальная нейросеть по запросу сверстает сайт с эффективной структурой и сгенерирует его контентное наполнение. Также клиент может настроить витрину своих товаров, которая будет импортирована напрямую из маркетплейсов, собирать заявки в нужный канал связи и организовать процессы доставки товаров до клиентов.Для того, чтобы получить консультацию по переносу сайта, нужно перейти по ссылке, нажать на кнопку "Перенести сайт на OneБизнес" и оставить свои контактные данные для оперативной связи с менеджером платформы.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLuWf5oUqU

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн, технологии