https://ria.ru/20240920/bilayn--1973662192.html
Билайн бизнес поможет перенести сайт клиента на российскую платформу
Билайн бизнес поможет перенести сайт клиента на российскую платформу - РИА Новости, 20.09.2024
Билайн бизнес поможет перенести сайт клиента на российскую платформу
Сервис OneБизнес (Единый бизнес) (18+) от билайна поможет перенести сайт клиента на российскую платформу, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:00
2024-09-20T10:00
2024-09-20T10:00
россия
вымпелком
билайн
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сервис OneБизнес (Единый бизнес) (18+) от билайна поможет перенести сайт клиента на российскую платформу, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".В компании напомнили, что вопрос переноса своего сайта или интернет-магазина на российскую площадку сейчас актуален как никогда. Однако зачастую этот процесс не получается настроить быстро, особенно, если хочется внести давно назревшие изменения на странице. Помочь в этом может сервис OneБизнес от билайна — конструктор сайтов с ИИ (искусственным интеллетом).С помощью этого решения можно создать свой сайт без необходимости привлечения специалистов. Достаточно выбрать тип будущего портала и ввести несколько предложений о своем бизнесе, на основании которых и будет создана страница. Система автоматически сгенерирует и разместит все необходимые блоки и модули. Более того, для новых клиентов сейчас действуют особые условия — до 14 дней тестового доступа к сервису.С помощью OneБизнес можно не только перенести уже существующий сайт на отечественную платформу, но и создать абсолютно новую страницу с помощью технологий ИИ. Специальная нейросеть по запросу сверстает сайт с эффективной структурой и сгенерирует его контентное наполнение. Также клиент может настроить витрину своих товаров, которая будет импортирована напрямую из маркетплейсов, собирать заявки в нужный канал связи и организовать процессы доставки товаров до клиентов.Для того, чтобы получить консультацию по переносу сайта, нужно перейти по ссылке, нажать на кнопку "Перенести сайт на OneБизнес" и оставить свои контактные данные для оперативной связи с менеджером платформы.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLuWf5oUqU
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1418:1063_1920x0_80_0_0_615fa5050ae6e31ef57ff0d75d309c16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вымпелком, билайн, технологии
Россия, ВымпелКом, Билайн, Технологии
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Сервис OneБизнес (Единый бизнес) (18+) от билайна поможет перенести сайт клиента на российскую платформу, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
В компании напомнили, что вопрос переноса своего сайта или интернет-магазина на российскую площадку сейчас актуален как никогда. Однако зачастую этот процесс не получается настроить быстро, особенно, если хочется внести давно назревшие изменения на странице. Помочь в этом может сервис OneБизнес от билайна — конструктор сайтов с ИИ (искусственным интеллетом).
С помощью этого решения можно создать свой сайт без необходимости привлечения специалистов. Достаточно выбрать тип будущего портала и ввести несколько предложений о своем бизнесе, на основании которых и будет создана страница. Система автоматически сгенерирует и разместит все необходимые блоки и модули. Более того, для новых клиентов сейчас действуют особые условия — до 14 дней тестового доступа к сервису.
С помощью OneБизнес можно не только перенести уже существующий сайт на отечественную платформу, но и создать абсолютно новую страницу с помощью технологий ИИ. Специальная нейросеть по запросу сверстает сайт с эффективной структурой и сгенерирует его контентное наполнение. Также клиент может настроить витрину своих товаров, которая будет импортирована напрямую из маркетплейсов, собирать заявки в нужный канал связи и организовать процессы доставки товаров до клиентов.
Для того, чтобы получить консультацию по переносу сайта, нужно перейти по ссылке
, нажать на кнопку "Перенести сайт на OneБизнес" и оставить свои контактные данные для оперативной связи с менеджером платформы.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLuWf5oUqU