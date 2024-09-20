Слуцкий обратил внимание ГА ООН на ядерную безопасность в зоне ЗАЭС
Слуцкий: безопасность в зоне ЗАЭС должна быть в центре внимания Генассамблеи ООН
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ядерная безопасность в зоне ЗАЭС должна быть в центре повышенного внимания Генассамблеи ООН, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий после обстрела Энергодара со стороны ВСУ.
Ранее пресс-служба станции ЗАЭС сообщили, что Энергодар повторно подвергся атаке беспилотников, это вывело из строя трансформатор подстанции "Заря", что создает прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС. Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, заключили на станции.
"Ядерная безопасность в зоне ЗАЭС должна быть также в центре повышенного внимания Генассамблеи ООН. Иначе бандеровские власти вполне могут устроить Чернобыль-2 с последствиями, выходящими далеко за пределы региона", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что продолжающиеся удары Киева по Запорожской атомной электростанции, планы ВСУ захвата Курской АЭС - прямой ядерный терроризм на государственном уровне.
"Просроченный Зеленский играет в "русскую рулетку" со смертельным атомом, а Запад поддерживает и спонсирует. Игнорируется реальная опасность ядерной катастрофы, для которой нет территориальных границ. Пострадают все, выживут немногие", - добавил Слуцкий.
По его словам, МАГАТЭ упорно не называет виновных в обстрелах ЗАЭС, несмотря на неоднократные визиты руководства этой организации на станцию и очевидность представленных доказательств и фактов о причастности ВСУ к атакам.
"Участники завершившейся сегодня в Вене 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ обязаны сделать правильные выводы из сообщений представителей российской делегации, рассказавших о положении дел на ЗАЭС и Курской АЭС", - заключил парламентарий.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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